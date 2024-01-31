2024 Erzincan Yılı Proje ve Etkinlikleri Toplantısı Gerçekleştirildi

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"2024 Erzincan Yılı" kapsamında yapılması planlanan proje, etkinlik ve faaliyetler ile ilgili toplantı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapıldı.

Düzenlenen toplantıda; ilgili kurumlarca hazırlanan proje, etkinlik ve faaliyetler anlatıldı. Sunum eşliğinde tek tek anlatılan proje, etkinlik ve faaliyetler ile ilgili olarak gerekli talimatları veren ve faaliyet takviminin hazırlanmasını isteyen Vali Aydoğdu, "Belediyemizle, üniversitemizle ve kurumlarımızla birlikte şehrimizin her alanda daha iyi noktalara gelmesi için gayret gösteriyoruz." dedi. - ERZİNCAN