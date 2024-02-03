2024 Hail Uluslararası Rallisi, Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz\'in himayesinde başlıyor

2024 Hail Uluslararası Rallisi, Bölge Kalkınma Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ralli Yüksek Kurulu Başkanı Majesteleri Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz'in himayesinde başlıyor 8 Şubat'ta başlıyor.
İcra Komitesi Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Saif, Hail Uluslararası Rallisi'nin otomobil ve motosiklet kategorisinde birçok ülkeden yarışçının katılımına sahne olacağını açıkladı. Ralliye katılan üç kategori ücretten muaf tutuldu. Gösteri denemelerinin 8 Şubat Perşembe günü Al-Maghawat Park'ta başlayacağı ve ardından ilk on için başlangıç pozisyonlarının seçileceği açıklandı.
Uluslararası Ralli, bölgenin mirasının tanıtılmasına katkı sağlıyor. - İSTANBUL
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, 'Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz' ifadelerini kullandı.
Konya'da ziyarete gittikleri anneannesinde böcek ilacından zehirlenen 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel toprağa verildi. Baba Selahattin Temel, böcek ilaçlarının denetim altına alınmasını isteyerek başka canların zarar görmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar, Hakkari depremi sonrası aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
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