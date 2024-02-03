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2024 Hail Uluslararası Rallisi, Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz'in himayesinde başlıyor - Son Dakika
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2024 Hail Uluslararası Rallisi, Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz'in himayesinde başlıyor

2024 Hail Uluslararası Rallisi, Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz\'in himayesinde başlıyor

Bölge Kalkınma Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ralli Yüksek Kurulu Başkanı Majesteleri Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz'in himayesinde, 8 Şubat'ta başlayacak olan 2024 Hail Uluslararası Rallisi, otomobil ve motosiklet kategorisinde birçok ülkeden yarışçının katılımına sahne olacak. Ralliye katılan üç kategori ücretten muaf tutulurken, gösteri denemeleri 8 Şubat Perşembe günü Al-Maghawat Park'ta başlayacak ve ardından ilk on için başlangıç pozisyonları seçilecek. Bu uluslararası ralli, bölgenin mirasının tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

03.02.2024 15:25
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2024 Hail Uluslararası Rallisi, Bölge Kalkınma Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ralli Yüksek Kurulu Başkanı Majesteleri Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz'in himayesinde başlıyor 8 Şubat'ta başlıyor.

İcra Komitesi Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Saif, Hail Uluslararası Rallisi'nin otomobil ve motosiklet kategorisinde birçok ülkeden yarışçının katılımına sahne olacağını açıkladı. Ralliye katılan üç kategori ücretten muaf tutuldu. Gösteri denemelerinin 8 Şubat Perşembe günü Al-Maghawat Park'ta başlayacağı ve ardından ilk on için başlangıç pozisyonlarının seçileceği açıklandı.

Uluslararası Ralli, bölgenin mirasının tanıtılmasına katkı sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 2024 Hail Uluslararası Rallisi, Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz'in himayesinde başlıyor - Son Dakika
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