2024 Hail Uluslararası Rallisi, Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz\'in himayesinde başlıyor

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2024 Hail Uluslararası Rallisi, Bölge Kalkınma Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ralli Yüksek Kurulu Başkanı Majesteleri Prens Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz'in himayesinde başlıyor 8 Şubat'ta başlıyor.

İcra Komitesi Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Saif, Hail Uluslararası Rallisi'nin otomobil ve motosiklet kategorisinde birçok ülkeden yarışçının katılımına sahne olacağını açıkladı. Ralliye katılan üç kategori ücretten muaf tutuldu. Gösteri denemelerinin 8 Şubat Perşembe günü Al-Maghawat Park'ta başlayacağı ve ardından ilk on için başlangıç pozisyonlarının seçileceği açıklandı.

Uluslararası Ralli, bölgenin mirasının tanıtılmasına katkı sağlıyor. - İSTANBUL