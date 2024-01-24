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2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

2024 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Valilik Toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda Bayburt'un gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ele alındı.

2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
24.01.2024 - 18:37,  Güncelleme: 18:40
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2024 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Valilik Toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Eldivan, 2024 yılının birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının hayırlı olmasını temenni ederek, tüm bu yatırımların Bayburt'un gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Mustafa Eldivan, 2023 yılsonu itibariyle bölge ve il yatırımcı kuruluşların Bayburt'a 111 proje ile toplam 11 milyar 806 milyon 200 bin TL'lik harcama yapıldığını belirtti.

Bayburt genelindeki devam eden yatırımlar ile 2024 yılında yapılması planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıda bölge müdürleri tarafından yatırımlara ilişkin sunumların yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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