2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Malatya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Malatya'da Gerçekleştirildi

2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Malatya\'da Gerçekleştirildi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen 2024 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kamu malının hakkaniyetli kullanılması uyarısı yapıldı. Vali Yazıcı, yatırımlar ve deprem süreci hakkında bilgiler verirken, kamu mallarının tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.

25.04.2024 12:29  Güncelleme: 12:41
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2024 yılının 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Malatya Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Yazıcı, kamu malının hakkaniyetli kullanılması uyarısında bulunarak, "Binlerce, yüzbinlerce kişinin imkanını, parasını kullanırken eğer kul hakkına giriyorsanız işiniz zor" dedi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen yılın ikinci il koordinasyon toplantısına Vali Ersin Yazıcı Başkanlık etti. Kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşların yatırımlarının ele alındığı toplantı öncesi söz alan Vali Ersin Yazıcı, devam eden ve tamamlanan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi.

Malatya'da 2024 yılı yatırım programında toplam 502 adet kamu yatırım projesinin bulunduğunu belirten Yazıcı, uygulanan bu yatırım projelerinin 408 adedinin genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait olduğunu söyledi. Belediyeler tarafından yürütülen yatırım projesi sayısının 94 olduğunu da ifade eden Yazıcı, projeler için tahsis edilen 9 milyar 382 milyon 672 bin TL ödeneğin ise 2 milyar 758 bin TL'sin harcandığını belirtti.

Yatırımlara ilişkin bilgiler verdikten sonra deprem sürecine de değinen Vali Yazıcı, asrın felaketinin Malatya'da oluşturduğu ciddi sorunlar olduğunu da belirtti. Halen devam eden inşaatların olduğunu ifade eden Yazıcı, "Farklı boyutlarda vatandaşlarımızın talepleri var bizlerden, sizlerden. Kış aylarının oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlarımıza her türlü kurum ve kuruluşumuz destek oldu, hepinize teşekkür ediyorum. Büyük bir sorun yaşamadık, yaşatmadığınız için de teşekkür ediyorum. Şimdi yazın gelmesi ile birlikte başka sorunlar başlayabilir, farklı istekler talepler olabilir. Vatandaşımızın çok büyük bir afeti yaşadı, yaşamaya da devam ediyoruz. Mutlaka 3 büyüklüğünün üstünde bir artçı deprem yaşanıyor. Fakat bu şartlarda yaşamamız gerekiyor, devam ettirmemiz gerekiyor. Bizler başta ben olmak üzere burada bulunan tüm arkadaşlarım bu şehrin insanlarına hizmet etmek için buradayız. Bizimle ilgili taleplerinde ve isteklerinde daha duyarlı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Depremin yaşattığı travmalar içerisinde hayatını devam ettirmeye çalışan Malatyalılara ellerinden geldiğinin en fazlasını sunma mecburiyetinde olduklarını da ifade eden Yazıcı, "Bu noktada ben sahadayım, sık sık da dolaşıyorum. Çok büyük bir tepki yok yani, küçük bazı şikayetler, istekler mutlaka var. Ama genel anlamda sunduğumuz hizmetlerle ilgili ben kendimce de ölçüm yapmaya çalışıyorum, insanlar ne diyor diye. Hizmet alan insanlarımızın vatandaşlarımızın ne dediği önemli. Yani affedersiniz eşek arısı gibi çalışıyoruz, çok çalışıyoruz eşek arısı da çok çalışıyor bal vermiyor, bal üretilmiyorsa kusura bakmayın boşa çalışıyoruz. Dolayısıyla ben sahaya çıktığımda her türlü sorgulamayı kendi çapımda yapıyorum. Tabii ki bu bir her şeyi biliyorum anlamda değil ama hizmetlerle ilgili ölçmeye çalışıyorum" dedi.

Konuşmasında kamu mallarının israflı kullanılması noktasında da kurum müdürlerini uyaran Vali Yazıcı, "Arkadaşlar lütfen kamu malını, kamunun imkanlarını kullanırken lütfen tasarruflu olun. Hak ettiğinizin ötesine geçmeyin. Lütfen kullandığınız araçtan, sizin talimatınız da sizin emrinizde sizin imzanız da harcanan paradan Malatyalıların tamamının hakkı olduğunu asla unutmayın. ve öbür dünyaya inanıyorsanız ki inanıyorsunuzdur, bende inanıyorum. Binlerce, yüzbinlerce kişinin imkanını parasını kullanırken eğer kul hakkına giriyorsanız işiniz zor. İnancımız gereği yapıyoruz ya cenazelerde helallik vermeyi. Bütün Malatyalıların helallik alma şansımız var mı? Bence yok. Dolayısıyla size gelmiş size tahsis edilmiş her kuruşta size tahsis edilmiş araçta gereçte parada imkanda bu şehirde yaşayan bütün Malatyalıların hakkı var, bunu asla unutmayız. Lütfen kamu da tasarruf konusunun bizlerden başlaması sizlerden başlaması gerektiğini lütfen unutmayınız" diye konuştu.

Vali Yazıcı'nın ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri söz alarak projelere ilişkin detayları paylaştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Malatya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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