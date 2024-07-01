2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açıldı

2024 Yılı Yaz Kur\'an Kursları Açıldı

Her yıl okulların kapanmasıyla birlikte çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği '2024 yılı yaz Kur'an Kursları' açılış programı Aydın'ın Bozdoğan ilçesi camilerinde ve Kur'an kurslarında gerçekleştirildi. Bozdoğan Çarşı Camii'nde düzenlenen açılış programına İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım, din görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. Program, öğrencilerin Kur'an tilavetiyle başlarken, ilahiler okudu. Açılış konuşmalarını yapan Bozdoğan İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım öğrencilere Kur'an kursunu tercih etikleri için tebrik ederek, 'En çok annenizi daha sonra babanızı severek hayata başladınız. Şimdi de caminizi ve Kur'an'ı sevdiğiniz için buraya geldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum' dedi. İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe de konuşmasında çocukluk hatıralarında Yaz Kur'an Kursu'nun önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, 'Burada dininizi öğrenirken yeni yeni arkadaşlar edineceğiniz ve hayatınızda kalıcı hatıralar bırakacak olan yaz Kur'an kursu döneminin hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu. Yaz Kur'an kursları tanıtım videosu ile Diyanet TV'den canlı yayınlanan 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'nın izletilmesi ile devam eden program, yapılan dondurma ikramların ardından sona erdi. - AYDIN

01.07.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her yıl okulların kapanmasıyla birlikte çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği '2024 yılı yaz Kur'an Kursları' açılış programı Aydın'ın Bozdoğan ilçesi camilerinde ve Kur'an kurslarında gerçekleştirildi.

Bozdoğan Çarşı Camii'nde düzenlenen açılış programına İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım, din görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. Program, öğrencilerin Kur'an tilavetiyle başlarken, ilahiler okudu. Açılış konuşmalarını yapan Bozdoğan İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım öğrencilere Kur'an kursunu tercih etikleri için tebrik ederek, "En çok annenizi daha sonra babanızı severek hayata başladınız. Şimdi de caminizi ve Kur'an'ı sevdiğiniz için buraya geldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı İbrahim Gökçe de konuşmasında çocukluk hatıralarında Yaz Kur'an Kursu'nun önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, "Burada dininizi öğrenirken yeni yeni arkadaşlar edineceğiniz ve hayatınızda kalıcı hatıralar bırakacak olan yaz Kur'an kursu döneminin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yaz Kur'an kursları tanıtım videosu ile Diyanet TV'den canlı yayınlanan 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'nın izletilmesi ile devam eden program, yapılan dondurma ikramların ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çocukluk, Bozdoğan, Gökçe, Aydın, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement