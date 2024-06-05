2024 YKS Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında Yapıldı.

08-09 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan YKS için, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda güvenlik tedbirleri ile sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşülerek; alınacak tedbirler ve uyulması gereken hususlar değerlendirildi.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada hafta sonu sınava girecek öğrencilerin başarısı için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. - KARABÜK