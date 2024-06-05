2024 YKS Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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2024 YKS Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

08-09 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan YKS için, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenlik tedbirleri ile sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşülerek; alınacak tedbirler ve uyulması gereken hususlar değerlendirildi. Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada hafta sonu sınava girecek öğrencilerin başarısı için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

05.06.2024 16:34
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2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında Yapıldı.

08-09 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan YKS için, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda güvenlik tedbirleri ile sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşülerek; alınacak tedbirler ve uyulması gereken hususlar değerlendirildi.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada hafta sonu sınava girecek öğrencilerin başarısı için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Mustafa Yavuz, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024 YKS Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 YKS Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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