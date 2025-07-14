2025 Tarımsal Örgüt Derecelendirme Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2025 Tarımsal Örgüt Derecelendirme Başvuruları Başladı

2025 Tarımsal Örgüt Derecelendirme Başvuruları Başladı
14.07.2025 16:41
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Eskişehir'de tarımsal örgütlerin desteklenmesi için 2025 derecelendirme başvuruları internetten alınıyor.

Eskişehir Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı örgütlerin desteklenmesi ve etkinliklerinin artırılması amacıyla yürütülen derecelendirme başvuruları başladı.

Eskişehir Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatına göre kurulmuş tarımsal amaçlı örgütlerin, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda derecelendirilerek ortak bir paydada buluşturulması, desteklenmesi ve bu örgütlerin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla yürütülen derecelendirme çalışmaları kapsamında 2025 yılı başvuruları başlamıştır. Derecelendirme ile tarımsal amaçlı örgütlerin; faaliyet etkinliğinin artırılması, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Başvurular sadece internet üzerinden yapılacaktır

2025 yılı derecelendirme başvuruları, 9 Temmuz-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında sadece internet üzerinden alınacak yapılacaktır. Posta, e-posta veya elden yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuruda bulunacak tarımsal amaçlı örgütlerin gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir. Başvurusu uygun bulunan örgütlerin başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili genel müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. Onaylanan puanlama sonuçlarına göre tarımsal amaçlı örgütler; 60 puan ve üzeri alanlar birinci derece, 40-59 puan alanlar, ikinci derece, 39 puan ve altı alanlar, üçüncü derece tarımsal amaçlı örgüt olarak sınıflandırılacaktır. Birinci derece belgesi almaya hak kazanan örgütlerin listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde ilan edilecektir. Bu belgenin geçerlilik süresi, onaylandığı tarihi takip eden bir takvim yılıdır. Tarımsal desteklemelerde ilave puan, destek avantajı, düşük faizli tarımsal kredilerde özel kredi ve/veya faiz indirimi, bakanlık organizasyonlarında temsil edilme hakkı, bakanlık karar alma süreçlerine aktif katılım imkanı gibi avantajlar sağlayabilecektir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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