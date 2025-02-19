2025 Türkiye Göç Konferansı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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2025 Türkiye Göç Konferansı İstanbul'da Başladı

2025 Türkiye Göç Konferansı İstanbul\'da Başladı

İstanbul Beykent Üniversitesi'nde başlayan Türkiye Göç Konferansı, göç olgusunun bilimsel boyutları ve toplumsal etkileri üzerine panel ve sunumlara ev sahipliği yapıyor. 20 Şubat'a kadar sürecek olan konferansta, iç göç, uluslararası hukukun göçmenler üzerindeki etkileri ve bölge planlama konuları ele alınacak.

19.02.2025 14:57  Güncelleme: 15:04
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Göç üzerine bilimsel araştırmaların, göçün toplumlar üzerindeki etkilerinin ve göç politikalarının ele alınacağı 2025 Türkiye Göç Konferansı İstanbul Beykent Üniversitesi'nde başladı.

İstanbul Beykent Üniversitesi'nde dün başlayan ve 3 gün sürecek olan Türkiye Göç Konferansı'nın açılış konuşmalarını İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve International British Business School Direktörü Prof. Dr. İbrahim Sirkeci gerçekleştirdi. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, yerel ve ulusal yöneticiler ile öğrencilerin bir araya geldiği konferans, göç üzerine farklı başlıkların işlendiği panellerle başladı. 20 Şubat'a kadar devam edecek olan konferansta göçün farklı boyutları ve topluluklar üzerindeki etkileri yeni araştırmalar ve bilimsel boyutları ile ele alınacak.

"Göç olgusu bilimsel yanlarıyla ele alınacak"

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, konferansın içeriğine dair bilgi vererek, "2025 Türkiye Göç Konferansı'nda özellikle sosyal bilimler alanında fenomen konulardan biri olan göç olgusunu bilimsel yanlarıyla ele almak için toplandık. Konferansımız 3 günlük bir program. İç göç üzerine bir gün ayırdık. Hem Türkiye'de hem de dünyada iç göç ve buna bağlı gelişen unsurlar ele alınacak. Uluslararası hukuk alanında da önemli bir yer tutan göçmenler ve bununla alakalı unsurlar ele alınacak. Son gün ise bölge planlama unsurları da işin içerisine alınacak, yerel yönetimlerin de büyük katkılarını barındıran bir gün olmasını planlıyoruz. Böylelikle 3 ana alanda 3 güne bölünmüş bir konferans olacak" dedi.

"Göç konusunu farklı disiplinlerden dinleme şansı yakalıyoruz"

Panelistler arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Gökay Özerim ise, "Göç konusundan bahsettiğimiz zaman aslında birçok disipline değen, interdisipliner bir konudan bahsediyoruz. İstanbul Beykent Üniversitesinde düzenlenen konferans da bu açıdan çok ufuk açıcı. Türkiye göç konusunda uluslararası bazda en çok deneyime sahip olan ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla bu deneyimi ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmamız platformlar kurmamız çok önemli. O yüzden bu tarz faaliyetlerle biz akademisyenler, farklı paydaşlarla bir araya geliyoruz. Aynı zamanda ne yaşıyoruz bunu farklı disiplinlerin ağzından dinleme şansı yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyadaki göç dalgasına değinen Prof. Dr. Özerim, sözlerini şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte uluslararası göç, mültecilik, önem taşıyan bir konu haline geldi. Fakat bu konuda büyük bir bilgi kirliliği var. Bunu önlemek için sadece akademi değil, diğer kamu ve medya kuruluşları, yerel yönetimler el ele verip bu konuyu çalışmak zorundalar. Bu konferans da buna bir örnek. Bu konuda materyaller üreterek konuyu daha netleştirmeye yönelik girişimlere her zaman ihtiyaç var."

"Bu konferans ile bütün aktörleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz"

İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Yetkin Aker de konferansın amacına değinerek, "Türkiye Göç Konferansı'nda, araştırmacılarımızı, kamu kurumlarını, hem Türkiye'den hem Suriye'den hem de diğer ülkelerden göçmen sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek Türkiye'deki göç konusunu, genel olarak göç kavramını, Türkiye'den giden göçleri Türkiye'ye gelen göçleri bütün aktörleriyle konuşmayı amaçlıyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz, neredeyse Türkiye'nin en büyük uluslararası konferansı ile bunu yavaş yavaş başarabildiğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2025 Türkiye Göç Konferansı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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