Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, ilgili kamu kurumları ve belediye temsilcilerinin katılımıyla 2026 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, yatırımcı kurumların sunumları yapıldı; il genelinde yürütülen yatırımlar, kurumlar arası koordinasyon ve projelerin mevcut durumu ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin yatırım gerçekleşmelerine değinerek, İl Yatırım Takip Sistemi verileri doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda, yatırımcı kuruluşlar tarafından toplam proje tutarı 855,9 milyar TL olan 456 projenin yürütüldüğünü belirten Vali Hacıbektaşoğlu, söz konusu projeler için 2025 yılında 167,1 milyar TL ödenek ayrıldığını ve bu ödeneğin 106 milyar TL'sinin harcandığını ifade etti. Programa alınan projelerde yüzde 56 genel nakdi, yüzde 63 yıl nakdi ve yüzde 71 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

Belediyeler tarafından yürütülen 126 projenin toplam tutarının 1,7 milyar TL olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, bu projeler için 2025 yılı ödeneğinin 760 milyon TL olduğunu, yıl içinde 426 milyon TL harcama yapıldığını ve projelerde yüzde 25 genel nakdi, yüzde 55 yıl nakdi ve %57 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirtti.

Kamu kurumları ve belediyeler toplamı dikkate alındığında, il genelinde 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 582 projenin yer aldığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, toplam proje tutarının 857,6 milyar TL, yıl ödeneğinin ise 167,9 milyar TL olduğunu söyledi. Tahsis edilen ödeneğin 106,4 milyar TL'sinin harcandığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, tüm yatırımlarda yüzde 56 genel nakdi, yüzde 63 yıl nakdi ve %68 fiziki gerçekleşme sağlandığını aktardı.

2025 yılında il genelinde harcama tutarı en yüksek olan projelere de değinen Vali Hacıbektaşoğlu, ilk sırada TPAO tarafından yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 90 milyar TL harcama ile yer aldığını, ikinci sırada Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülen Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide (ZBK) (Zonguldak-Kilimli-Filyos-Bartın Ayrım Yolu) Projesi'nin 5 milyar TL harcama ile bulunduğunu, üçüncü sırada ise Orman Bölge Müdürlüğü'nün Ormanların Bakımı ve Geliştirilmesi Projesi'nin 964 milyon TL harcama ile yer aldığını ifade etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, 2025 yılı içerisinde 310 yatırımın tamamlandığını, 176 yatırımın devam ettiğini ve 9 işin ihale aşamasında olduğunu belirtti. Toplantının sonunda, Nisan ayında yapılacak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yatırımcı kuruluşların proje durumları ve ilerleme seviyelerinin yeniden değerlendirileceği ifade edildi. - ZONGULDAK