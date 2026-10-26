2027 sertifikalı tohum desteği başvuruları başladı, 31 Ağustos'ta sona erecek - Son Dakika
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2027 sertifikalı tohum desteği başvuruları başladı, 31 Ağustos'ta sona erecek

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2027 sertifikalı tohum desteği başvuruları başladı, 31 Ağustos\'ta sona erecek
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2027 üretim yılına yönelik sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları başladı. Üreticilerin dilekçe, tohum faturası ve sertifika fotokopisiyle 31 Ağustos 2027'ye kadar İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ulaşması gerekiyor.

2027 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği için başvurular alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, gerekli belgelerle İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları isteniyor.

Başvuru için dilekçe, sertifikalı tohum kullanımına ilişkin faturalar ve tohum sertifikasının fotokopisinin teslim edilmesi gerekiyor.

Başvurular, 31 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek. Üreticilerin destekten yararlanabilmeleri için belgelerini bu tarihe kadar müdürlüğe ulaştırmaları önem taşıyor.

Kaynak: İHA
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