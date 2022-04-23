23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar - Son Dakika
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23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

23.04.2022 22:27

- 23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları uçuş esnasında 1200 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı.

- 23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları uçuş esnasında 1200 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı.

TBMM'nin kuruluşunun 102.yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı2nı kutlamak isteyen yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı. Fethiye Babadağ 1200 pistinden havalanarak single ve tandem uçuşu yapan bazı pilotlar uçuş esnasında Ölüdeniz üzerinde Türk bayrağı açarak 23 Nisan'ı kutladı. Ölüdeniz üzerinde açılan Türk bayrakları güzel görüntü oluşturdu.

23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar
23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar
23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar
23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

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Türk Bayrağı, 23 Nisan, Fethiye, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar - Son Dakika


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