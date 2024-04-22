23 Nisan\'da Başkanlık Koltuğuna Abdurrahman Avınca Oturdu

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23 Nisan dolayısıyla başkanlık koltuğuna Abdurrahman Avınca oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın Tanrıverdi İlköğretim Okulu öğretmenleri ve beraberindeki öğrenci Abdurrahman Avınca Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'i makamında ziyaret etti.

Başkan Senger, başkanlık koltuğunu devrederek yeni başkana neler yapacağını sordu. Minik başkan Avınca ise okullarda çevre düzenlemesi, yeni parklar ve bozuk yolların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Senger, "Bütün çocukların bayramını kutluyorum. Minik yavrumuzun başkan koltuğundaki talebi okullarda çevre düzenlemesi, yeni parklar ve bozuk yolların yapılması oldu. Biz de belediye olarak yapacağız sözünü verdik" dedi.

Senger, miniklerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sağlayabilmeleri ve geleceğin beyinleri olmaları için belediye olarak ellerinden gelen bütün imkanları kullanacaklarını kaydetti.

Ziyaret sonrası Başkan Senger, minik öğrenciye çeşitli hediyeler verdi. - KARS