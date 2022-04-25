23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti - Son Dakika
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23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti

25.04.2022 16:48
23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kurulan şişme oyun parkurlarında çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kurulan şişme oyun parkurlarında çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Çeşitli ikramların, yarışmaların, animasyon ve sihirbazlık gösterilerinin yapıldığı büyük otel alanındaki kutlamalarda yüzlerce çocuk; bayramı bayram havasında geçirdi. Bu yıl pandeminin etkisinin azalmasıyla kutlamaların daha coşkulu bir biçimde yapıldığını söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk alandaki anne ve babaların memnuniyeti ile karşılandı. Etkinlik alanını gezerek çocukların tek tek bayramını kutlayan Başkan Aktürk'e çocukların ilgisi yoğundu.

Kum Sanatı gösterisi ilgi çekti

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Veysel Çelikdemir tarafından çocuklara yönelik sergilenen kum sanatı gösterisi çocukların beğenisini kazandı. Kum sanatını izleyen çocuklar kendileri de kum sanatı ile çalışma yapma imkanı buldu.

Çocuklara ücretsiz balon uçuşu

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken, katıldıkları yarışmalarda, kazandıkları hediyelerle ve çeşitli ikramlarla bayramı kutlarken, akşam saat 17: 30'dan itibaren de çocuklara yönelik bağlı balon uçuşu düzenlendi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. - NEVŞEHİR

23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti
23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti
23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti
23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti
23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti
23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti
23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan kutlamaları şenlik havasında geçti - Son Dakika


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