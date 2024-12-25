25 Aralık Kurtuluş Kupası peçiç şenliği büyük ilgi gördü

Yerel

Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kadınlar arası Peçiç Şenliği ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve renkli anlara sahne olan Peçiç Şenliği'ne 72 kadın katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Peçiç Şenliği'nde dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler takdim edildi. - GAZİANTEP