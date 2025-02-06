2600 Yıllık Ağaçlar Turizme Kazandırılmalı - Son Dakika
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Yerel

2600 Yıllık Ağaçlar Turizme Kazandırılmalı

Yozgat'ın Kurtağılı Köyü'ndeki 2600 yıllık karadut ağaçları, bilimsel inceleme ile turizme açılacak.

06.02.2025 20:13
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Bu ağaçların 2 bin 600 yaşında olduğuna inanılıyor

-Köy sakinleri 2600 yaşında olduğuna inanılan karadut ağaçlarında bilimsel inceleme yapılmasını istiyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtağılı Köyü'nde 2 bin 600 yaşında olduğuna inanılan karadut ağaçlarında bilimsel çalışma yapılması bekleniyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kurtağılı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu rivayet edilen karadut ağaçları hem doğaseverlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Bu kadim ağaçlar, yıllara meydan okuyarak hem meyve vermeye devam ediyor hem de ihtişamlı görüntüleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Çekerek Kurtağılı köyünde bulunan Karadut Mesire Alanı, 4 dekarlık bir alana yayılan devasa karadut ağaçlarına ev sahipliği yapıyor. Sonbaharda yapraklarını döken ağaçlar, birbirine dolanmış gövdeleriyle adeta sanat eseri gibi görünüyor. Yaz aylarında ise yemyeşil yaprakları ve lezzetli meyveleriyle ziyaretçilerine keyifli bir piknik ortamı sunuyor. Özellikle şehir dışından ve ilçe merkezinden gelen aileler, bu doğal güzellikleri görmek ve karadutların tadını çıkarmak için bölgeyi ziyaret ediyor.

Kurtağılı Köyü Muhtarı Mustafa Kılıç, bu tarihi ağaçların bilimsel olarak incelenerek turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor. Muhtar Kılıç, "2 bin 600 yıllık olduğu söylenen bu karadut ağaçları, köyümüzün ve Çekerek'in en önemli değerlerinden biridir. Buranın turizme açılması, hem köyümüzün hem de ilçemizin canlanmasına büyük katkı sağlayacaktır" dedi. Ağaçların kök yapılarının büyüklüğü ve meyve vermeye devam etmesi, onların ne kadar sağlam ve dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Kurtağılı Köyü, sadece karadut ağaçlarıyla değil, tarihi kalıntılarıyla da dikkat çekiyor. Köyün geçmişinin antik dönemlere kadar uzandığı ve tarihte 'Gırgıriye' şehri olarak anıldığı rivayet ediliyor. Muhtar Kılıç, bu tarihi mirasın da turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Buranın değerini bilenler her yıl geliyor, piknik yapıyor, dut meyvelerini topluyor. Ancak buranın daha geniş kitlelere tanıtılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Muhtar Kılıç "Dut meyvesinin ellerde bıraktığı kırmızı lekeler, yapraklarıyla kolayca temizlenebiliyor. Bu özellikleriyle karadutlar, ziyaretçilere hem keyifli hem de faydalı bir deneyim sunuyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2600 Yıllık Ağaçlar Turizme Kazandırılmalı - Son Dakika

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