27. Pazarlama Kongresi Yapay Zeka Temasıyla Son Buldu - Son Dakika
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27. Pazarlama Kongresi Yapay Zeka Temasıyla Son Buldu

27. Pazarlama Kongresi Yapay Zeka Temasıyla Son Buldu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 27. Pazarlama Kongresi, yoğun bir katılımla sona erdi. Kongrenin ana teması olan 'Pazarlamada Yapay Zeka', ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama biliminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladı. Kongrede yapay zekanın pazarlama alanında kullanımı ve sunduğu yeniliklerin altı çizildi. Katılımcılar, yapay zeka uygulamalarının pazarlama stratejilerinde nasıl kullanılabileceğine dair birçok sunum ve panel gerçekleştirdi.

03.06.2024 16:28
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Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 27. Pazarlama Kongresi yoğun bir katılımla sona erdi.

Ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama biliminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan kongrenin bu yıl ki ana teması "Pazarlamada Yapay Zeka" olarak belirlendi. Günümüzde her alanda olduğu gibi pazarlama alanında da dijital ve teknolojik değişimlerin etkisinin hızla arttığının görülmesi ve bu değişimin bir sonucu olarak tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının yönetimi geleneksel pazarlama stratejilerinden farklılaşmayı ve sürece yeni bir bakış açısı ile yaklaşmayı gerektirdiği vurgulanan kongrede özellikle son dönemde yapay zekanın pazarlamada kullanımı dikkat çeken bir araştırma sahasına dönüştüğü belirtildi.

30 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihleri arasında büyük bir katılımla düzenlenen kongre, hem akademik çevrelerden hem de iş dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirerek, yapay zeka teknolojilerinin pazarlama stratejilerine olan etkisini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Yapay Zeka, Önemli Adımların Atılmasına Yardımcı Olacak

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Çelik, "Şehrimizde böylesine etkili bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın bahtiyarlığıyla bu yıl kongreye ana tema olarak seçilen 'Yapay Zeka' gibi günümüzde her alanda etkisini hızla hissettiğimiz çok önemli bir konunun ele alınacak olması bizleri ziyadesiyle heyecanlandırmaktadır" dedi.

Vali Yardımcısı Çelik konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Uzman akademisyenlerin ve gelişimin en güçlü temsilcisi olan öğrencilerin bir araya gelmesiyle çok değerli bilgilerin paylaşılacağı bu kongreye kaynak teşkil eden konuları anlamak ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek; ülkemizin geleceği için yapay zeka alanında önemli adımlar atmamıza yardımcı olacaktır. Hep birlikte her alanda olduğu gibi pazarlama alanında da hızla etkisinin arttığı gözlemlenen dijital ve teknolojik değişimleri takip ederek ülkemizin başarılarına yeni başarılar ekleyebiliriz."

Kongrede, Yapay Zekanın Pazarlama Alanında Sunduğu Yeniliklerin Altı Çizildi

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. T. Şükrü Yapraklı ise kongrenin sonunda yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesinin böyle prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapay zekanın pazarlama alanında sunduğu yenilikler ve fırsatların altını çizdi. Bu tür teknolojik gelişmelerin Erzurum gibi gelişmekte olan şehirler için büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Yapraklı, 3 gün boyunca devam eden etkinlikte alana yönelik önemli başlıkların ele alındığını ve yaşanan sorunlar ile çözümlerine odaklanıldığını ifade ederek verimi yüksek bir kongre geçirildiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirmek için kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin özer ise çağın imkanlarına yönelik gerçekleştirilen bu kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek göstermiş olduğu yakın ilgi ve destek için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile tüm katılımcılara teşekkür etti ve bir sonraki kongrede buluşma temennisi ile değerlendirmesini sonlandırdı.

Kongre, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenler, araştırmacılar ve sektör profesyonellerinin katılımıyla zengin bir içeriğe ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, yapay zeka uygulamalarının pazarlama stratejilerinde nasıl kullanılabileceğine dair birçok sunum ve panel gerçekleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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