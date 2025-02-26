28 Şubat’ın Mağduru Gülcan Taşdemir: 21 Yılda Eğitim Hakkımız Elimizden Alındı

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Başörtüsü sebebiyle 28 Şubat postmodern darbesi sırasında üniversiteden uzaklaştırılan Gülcan Taşdemir, "Sanki suç işlemişiz gibi kırmızı kalemle işaretliyorlardı. Bizim 21 yılımızı elimizden aldılar ama asla yılmadık. Herkes için normal bir tarih ama bizim için büyük bir yıkım oldu" dedi.

Kırıkkale'de yaşayan 2 çocuk annesi Gülcan Taşdemir (46), 28 Şubat sürecinde yaşadığı mağduriyeti unutamıyor. Postmodern darbenin en büyük mağdurlarından biri olan Taşdemir, o dönemde yaşadığı sıkıntıları İHA'ya anlattı. Başörtüsü yasağı sebebiyle üniversite eğitimine devam edemediğini belirten Taşdemir, "28 Şubat denince içim 'cız' ediyor. Herkes için normal bir tarih ama bizim için büyük bir yıkım oldu" dedi.

"21 yılımızı elimizden aldılar"

1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü'nü kazandığını belirten Taşdemir, büyük hayallerle üniversiteye adım attığını ancak ikinci sınıfa geldiğinde başörtüsü yasağıyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "'Başörtülü olarak asla okula alınmayacaksınız' denildiğinde hala inanamıyorduk. 'Gireceğiz' diyorduk. Başta bizi okula alıyorlardı ama imza attırarak, sanki suç işlemişiz gibi kırmızı kalemle işaretliyorlardı. Bizim 21 yılımızı elimizden aldılar. Belki de şu an kimyager olacaktım, büyük buluşlara imza atacaktım ama olmadı. Nasip. Rabbim bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"Başörtüsünü açtırmak onların tek derdiydi, eğitim değil"

O dönemde başörtülü öğrencilerin büyük baskıya maruz kaldığını vurgulayan Taşdemir, "Başörtüsünün üzerine peruk takıyorduk. Başta bu şekilde okula girmemize izin verdiler ama sonra onu da yasakladılar. Adamlar zulüm yaptılar. Baktılar ki yılmıyoruz, 'bunlara kınama cezası verelim' dediler. Önce bir ay uzaklaştırma verdiler, ardından da tamamen okuldan attılar. Bazı arkadaşlarımız perukla girmeyi denedi ama o bile kabul edilmedi. Çünkü biliyorlardı ki o peruğun altında başörtüsü var. Okulda büyük bir ayrım oluştu. Sınıfın yüzde 90'ı başını açtı. Açanlar bile bize baskı yapıyordu, 'siz de açın' diyorlardı. Açmayacağımızı söylediğimizde bize düşman oldular. Başörtüsünü açtırmak onların tek derdiydi, eğitim değil" ifadesini kullandı.

Başarılı bir öğrenci olduğunu ancak 28 Şubat süreciyle birlikte hayallerinin yıkıldığını ifade eden Taşdemir, "Kimya okumak, laboratuvar açmak istiyordum. İmam Hatip mezunu olmama rağmen içimde hep bilim aşkı vardı ama eğitim hakkımız elimizden alındı" dedi.

"Kayanın içinde gül bitti"

Yaşadıkları bu zulmü geride bırakmaya çalıştığını belirten Taşdemir, 21 yıl sonra hayatında yeni bir dönemin başladığını söyledi. 2011 yılında çıkan afla üniversiteye dönme fırsatı bulduğunu anlatan Taşdemir, "Evliydim, çocuğum vardı, Kırıkkale'de yaşıyordum. Kimya okuyabilmem artık mümkün değildi. 'Yatay geçiş yaptıralım' dedik ve ilahiyat fakültesine geçiş yaptım. Mecburen ilahiyat okumak zorunda kaldım ve 4 yıllık eğitimi tamamladım" diye konuştu.

28 Şubat ile ilgili tüm dosyaları kapattığını düşündüğü bir dönemde gelen bir haberle hayatının değiştiğini anlatan Taşdemir, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atamam gerçekleştirildi. 2021 yılında Kırıkkale Valiliği'ne memur olarak atandım. 28 Şubat benim için ahirete kalmış bir davaydı. İnşallah biz ahirette de hakkımızı alacağız. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bir daha da o günleri yaşatmasın" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE