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3 bin 500 rakımda su borusu patladı...Mayıs ayında karlı yolları aşarak su arızasına müdahale ettiler

HAKKARİ - Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda karların erimesi ve toprak kayması nedeniyle kentin içme suyu ihtiyacını sağlayan 450'lik borunun patlaması üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kentin birçok noktasının susuz kalması üzerine belediye ekipleri Berçelan Yaylası'na hareket etti. Karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte arızaya ulaşan belediye ekibi, iş makinelerinin yardımı ile arızaya müdahale etti. Yürütülen çalışmalar sonucunda arızanın kısa sürede giderilerek kesintinin yaşandığı bölgelere yeniden suyun verilmesi hedefleniyor.

Çalışma bölgesinde bulunan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Davut Güldal, kent merkezine suyun yeniden verilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, akşam saatlerine kadar arızayı giderip kent merkezine yeniden su verileceğini söyledi.

Kentin içme suyu ihtiyacını sağlayan ishale hattının patlaması üzerine havaya fışkıran suyun görüntüsü ise şelaleyi aratmadı.