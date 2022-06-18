3 dakika geciktiği sınava alınmayan öğrenci, gözyaşları içerisinde annesine sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

3 dakika geciktiği sınava alınmayan öğrenci, gözyaşları içerisinde annesine sarıldı

18.06.2022 11:57
3 dakika geciktiği sınava alınmayan öğrenci, gözyaşları içerisinde annesine sarıldı

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı.

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı. Kandıra'dan İzmit'e sınava gelen Öykü Buse, 3 dakika geciktiği için salona alınmayınca gözyaşları içerisinde annesine sarıldı.

Kocaeli'de üniversite adayları ve veliler sınav heyecanı yaşadı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de YKS ilk oturumunun yapıldığı okullardan biri oldu. Çok sayıda veli de sınava getirdikleri öğrencilerle beraber okula geldi. Saat 10.00'da sınav için girişler tamamlandı. Sınava Kandıra'dan gelen Öykü Buse Morcu, 3 dakika geç kalarak içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre konuşan Morcu, ağlayarak okul önüne döndü. Morcu, sınava girememenin üzüntüsünü annesine sarılarak yaşadı.

Çocuğunu sınava getiren velilerden Aysel Kalaycı, "İstediği, amaçladığı hedefe ulaşmasını temenni ediyorum. Çabasının karşılığını almasını ümit ediyorum. Özverili bir çalışma dönemi sonrası inşallah emeklerinin karşılıklarını alırlar. Kendi çocuklarım ve diğer bütün çocuklar için hayırlısı olsun. Umdukları yerlere gelsinler, başarıları daim olsun. Emekleri zayi olmasın inşallah" diye konuştu.

Bir diğer veli Nurten Karaaslan ise "Çocuklarımız sınava girdi, biz de çocuklarımız da çok heyecanlı. Bu sene çocuklar daha güzel hazırlandı. Daha önce pandemiden dolayı stres oldular. Şimdi ama gayet iyiler. İnşallah çok iyi geçecek sınavları, bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan sınava geç kalan bazı öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 3 dakika geciktiği sınava alınmayan öğrenci, gözyaşları içerisinde annesine sarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 12:07:29. #1.13#
SON DAKİKA: 3 dakika geciktiği sınava alınmayan öğrenci, gözyaşları içerisinde annesine sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement