3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali Sona Erdi

27.06.2022 14:05
3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali Sona Erdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali, açılan serginin ardından sona erdi. Üç gün süren festivalde lületaşı ustaları tarafından yapılan eserler, Lületaşı Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali, açılan serginin ardından sona erdi. Üç gün süren festivalde lületaşı ustaları tarafından yapılan eserler, Lületaşı Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali, lületaşı ustalarının üç gün boyunca festival alanında yaptığı eserlerin yer aldığı sergi ile sona erdi. Festival kapsamında, Eskişehir Sanat Derneği'nin 'Lületaşı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı da yapıldı. Sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, lületaşı ustaları, Eskişehir Sanat Derneği'nin yöneticileri ile yurttaşlar katıldı. Serginin açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu festivali düzenlemekteki temel amacımız lületaşının önemine dikkat çekmek. Lületaşını savunmak, lületaşının hem ticari hem de sanatsal anlamda gelişmesine katkı sunmak istiyoruz" dedi.

LÜLETAŞI FESTİVALİ USTALARLA AMATÖRLERİ BULUŞTURDU

Odunpazarı Meydanı'nda yapılan 3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali'nin son günü, Amatör Lületaşı Oyma Workshop'u ile başladı. Workshopta, Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan Ustadan Çırağa Lületaşı Atölyesi'ne katılan katılımcılar ile yurttaşlar hünerlerini sergiledi. Bir taraftan Amatör Lületaşı Oyma Workshop'u gerçekleştirilirken diğer taraftan da lületaşı ustaları lületaşına şekil vermeye devam etti. Ustaların ve amatörlerin bir araya geldiği festival alanında, birbirinden güzel eserler ortaya çıkı.

"LÜLETAŞINI FARKLI BİR BOYUTA GETİREBİLİRİZ"

Kurt, bu festivali düzenlemekteki temel amaçlarının lületaşının önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi. Lületaşını savunmak, lületaşının hem ticari hem de sanatsal anlamda gelişmesine katkı sunmak istediklerini belirten Kurt, "Bunu isteyen herkesin de bizimle birlikte çalışmasını istiyoruz. Adının Odunpazarı olması şart değil, bu işte kim çalışacaksa biz birlikte çalışmaya hazırız. Eskişehir'in taşını, madenini birlikte dünyaya tanıtalım. Zaten dünya bu taşı tanıyor, ama birlikte bu taşı verimli kullanmanın formülünü geliştirelim. İki gün boyunca gerçekleştirilen panellerde hocalarımızın anlattıkları da lületaşının bizim bildiğimizden daha önemli bir taş olduğunu gösteriyor. Bu madeni farklı bir boyuta getirebiliriz. Umarım bu festivalle de bunun altını çizmişizdir. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize güç ve destek verdiniz. Sizlerle bir arada olmaktan onur duyduk. Birlikte sanatı ve sanatçıyı ayağa kaldıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

YILDIRIM'DAN KAZIM KURT'A TEŞEKKÜR

Sergi açılışında konuşan bir diğer isim de Eskişehir Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Yıldırım oldu. Eskişehir Sanat Derneği'nin faaliyetleri arasında Eskişehir'in değerlerine sahip çıkmak, tanıtmak olduğunu söyleyen Yıldırım, Eskişehir Sanat Derneği olarak 2005 yılından beri lületaşı konusunda yarışmalar, atölye çalışmaları, sempozyumlar ve fotoğraf yarışmaları düzenlediklerini kaydetti. Fotoğraf sanatçılarının lületaşı ve sanatçılarını yakından tanımasını hedeflediklerini belirten Yıldırım, bu bağlamda da dernek arşivlerinde birbirinden değerli çok sayıda fotoğraf yer aldığını dile getirdi. Yıldırım, sanata ve sanatçıya verdiği destek için Kurt'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kurt, festivale katılan lületaşı ustalarına katılım belgesi takdim etti. Ardından da Kurt ve beraberindekiler, sergi alanını gezdi.

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Kaynak: ANKA

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 3. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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