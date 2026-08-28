TCSG-904, 30 Ağustos’ta Marmaris’te halkın ziyaretine açılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-904askeri gemi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılacak.

30 Ağustos 2026 Pazar günü Marmaris Belediye İskelesi'nde konuşlanacak olan TCSG-904, 09.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretle vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı bulacak. Marmaris Kaymakamlığı, tüm vatandaşları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilecek ziyarete davet etti.