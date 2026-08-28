TCSG-904, 30 Ağustos’ta Marmaris’te halkın ziyaretine açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCSG-904, 30 Ağustos’ta Marmaris’te halkın ziyaretine açılacak

TCSG-904, 30 Ağustos’ta Marmaris’te halkın ziyaretine açılacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Sahil Güvenlik gemisi TCSG-904, Marmaris Belediye İskelesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-904askeri gemi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılacak.

30 Ağustos 2026 Pazar günü Marmaris Belediye İskelesi'nde konuşlanacak olan TCSG-904, 09.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretle vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı bulacak. Marmaris Kaymakamlığı, tüm vatandaşları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilecek ziyarete davet etti.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Etkinlikler, Marmaris, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TCSG-904, 30 Ağustos’ta Marmaris’te halkın ziyaretine açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamikpay’e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı Ortaya çıkan detay kahretti Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro
250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi 250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi
Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu

14:45
Melih Gökçek’ten “Almanya’da milyonluk serveti var“ iddialarına yanıt
Melih Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
14:28
Kuralar çekildi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa’daki rakipleri
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri
14:23
Netanyahu’dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum
Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum
13:57
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp Morglarda yer kalmadı
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı
13:45
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
13:40
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 15:10:53. #7.12#
SON DAKİKA: TCSG-904, 30 Ağustos’ta Marmaris’te halkın ziyaretine açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement