30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük'te coşku ile kutlandı - Son Dakika
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Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük'te coşku ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük\'te coşku ile kutlandı

Bozüyük'te düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı yoğun bir katılımla kutlandı. Törenlerde Atatürk Anıt'ına çelenk sunuldu, konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve gösteriler gerçekleştirildi. Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı da resepsiyon ve şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Törenlere birçok protokol üyesi, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük'te düzenlenen törenlerle ve yoğun bir katılımla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören protokol mensupları tarafından Atatürk Anıt'ına çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ile devam eden programda Mehteran gösterisi ve Halk Oyunları gösterileri yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda ki tören, tören geçidi ile sona erdi. Daha sonra Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu diğer protokol üyeleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne geçerek burada düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul etti. Resepsiyonun ardından İntikamtepe Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimiz için dualar edildi ve anıt mezarlara karanfil bırakıldı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk şehitlikte anı defterini imzaladı.

Törenlere Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Birgivi Dertli, muhtarlar, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bozüyük, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük'te coşku ile kutlandı - Son Dakika

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