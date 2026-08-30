30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdeleyen, şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama programları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Törende Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Atatürk Anıtına çelenk sundular. Çelenklerin sunulmasının ardından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

Çelenk Sunma Töreninin ardından Vali İsmail Ustaoğlu beraberinde Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte Valilik Kuva-yi Milliye Salonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Program, tebriklerin kabulünün ardından Kuva-yi Milliye Meydanında düzenlenen Kutlama Töreni ile devam etti. Törende İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. Daha sonra Piyade Yarbay Özgür Şam, 30 Ağustos Zaferinin anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Al bayrakların coşkuya ortak olduğu törende daha sonra Altıeylül Fen Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Eslem Kurnaz "30 Ağustos" ve İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Enes Furkan Avcu '30 Ağustos Zafer Bayramı" isimli şiirleriyle büyük alkış aldı.

Maarif Halk Dansları Topluluğunun Halk Oyunları gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Katılımcıların bayraklarla eşlik ettiği Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu mini konserin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı geçit töreni ile sona erdi.