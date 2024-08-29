30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Koçarlı'da Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Koçarlı'da Büyük İlgi Gördü

30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Koçarlı\'da Büyük İlgi Gördü

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri, Koçarlı Cihanoğlu Parkı'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Konserde Türk bayraklarıyla donatılan alanda, katılımcılar zafer coşkusunu yaşadılar.

29.08.2024 09:59  Güncelleme: 10:02
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri, Koçarlı Cihanoğlu Parkı'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, eşi Tülay Arıcı, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın, Kadın Kolları Başkanı Secem Kaplan, Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle muhtarları ile her yaştan vatandaşın katılımıyla coşkulu bir kutlama atmosferi oluşan etkinlik, Aydın Büyükşehir Belediyesi bandosunun gösterisiyle başladı. Bandoların çaldığı marşlar eşliğinde gerçekleşen gösteri, izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Ardından sahne alan zeybek ekibi, sergiledikleri yöresel halk dansları ile izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Selcan Temel ve Efe Dumancı, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran Koçarlılılara unutulmaz anlar yaşattı. Türk bayraklarıyla donatılan alanda, katılımcılar hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek zafer coşkusunu yaşadılar. Konser, halkın yoğun ilgisi ve katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Gerçekleşen zafer konseri ile ilgili açıklama yapan Başkan Arıcı, katılan herkese teşekkür ederek, "Zafer konserimiz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini bir kez daha hissederek, bu özel günü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu'na zafer konseri için teşekkür ediyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutluyorum" dedi.

Ayrıca Konsere katılan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Arıcı bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Koçarlı'da Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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