30 bin Ukraynalı mülteci Fransa'ya ulaştı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşından kaçan yaklaşık 30 bin Ukraynalı mülteci, Fransa'ya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'daki siviller ülkelerini terk etmeyi sürdürüyor. Savaşın yıkıcı etkileri en çok sivilleri etkilerken, birçok Ukraynalı komşu ülkelere geçiyor. Fransa Konut Bakanı Emmanuelle Wargon tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin Ukraynalı mültecinin Fransa'ya geldiği belirtildi. Wargon, gelen mültecilerin yarısının İspanya gibi ülkelere geçtiğini söylerken, hükümetin savaştan kaçmak zorunda kalan 100 bin kişi için hazırlık yaptığını ifade etti. Fransa ayrıca, Ukraynalı mültecilere eğitim ve çalışma iznini içeren geçici Avrupa Birliği oturum izni de sağlıyor.

Savaştan önce Fransa'da yaklaşık 40 bin Ukraynalı olduğu biliniyordu. - PARİS