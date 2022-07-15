300 yıllık geleneği yaşatıyorlar - Son Dakika
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300 yıllık geleneği yaşatıyorlar

15.07.2022 10:44
300 yıllık geleneği yaşatıyorlar

300 yıllık asker davul eğlence geleneğini yaşatan Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

300 yıllık asker davul eğlence geleneğini yaşatan Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret eden Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, belediye bahçesinde 300 yıllık gelenek olan asker davul gösterisinden kısa bir kesit sundu. Ziyaret için dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Işık, "İlimizde yaşamasına çok özen gösterdiğimiz geleneklerimizi ve kültürel değerlerimizi yaşatan Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Kütahya Belediyesi'nde ağırlıyoruz. Belediyemize yaptıkları nezaket ziyareti için dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Askere gidecek olan gençlerimize şimdiden sağlıklı ve sıhhatli askerlik dönemi geçirmelerini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kültürel değerlerin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Bugün akşamda gençlerimiz belediyemizin halka açık olan bahçesinde gösterilerini sergileyecekler. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Halil Oyan ise, "Akçaalan'da, 300 yıldır devam eden asker davulu geleneğini yaşatıyoruz. Bu etkinliğimiz 18-28 temmuz tarihleri arasında Eski Gediz Akçaalan Mahallesinde devam edecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz. Asker eğlencesi denilince herkes farklı anlıyor ancak biz eğlencelerimizde ve etkinliklerimizde silah kullanmıyoruz. Silahlı eğlencemiz yoktur. Kıyafetlerimiz 300 yıldır devam eden geleneğimizin temsilidir. Belediye Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından belediye önünde Akçaalan asker davul eğlencesinden kısa bir kesit sunuldu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Akçaalan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 300 yıllık geleneği yaşatıyorlar - Son Dakika

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