31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak kamu personeline izin - Son Dakika
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Yerel

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak kamu personeline izin

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alacak kamu personelinin 1 Nisan Pazartesi günü izinli olacağını açıkladı.

26.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alacak kamu personelinin 1 Nisan Pazartesi günü izinli olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından paylaştı.

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği ifade edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." - ANKARA

Kaynak: İHA

Metin Kıratlı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak kamu personeline izin - Son Dakika

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