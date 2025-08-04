35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali Programı Açıklandı

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin programı açıklandı.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin programı belli oldu. Dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, 14-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival coşkusu, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu sünnet töreniyle başlayacak.

Festivalin resmi açılışı ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'te Köprübaşı mevkiinde gerçekleştirilecek. Açılışın ardından, Süleyman Demirel Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapılacak. Daha sonra Cuma Pazarı alanında Pompeipolis Tarım, Orman, Hayvancılık ve Tarımsal Ürünler Fuarı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve kültürel etkinlikler sahne alacak. Aynı gün saat 20.00'de Taş Camii'nde Mevlid-i Şerif okunacak, saat 21.30'da Köprübaşı Mevkii'nde Festival Orkestrası sahne alacak.

Festivalin ikinci günü, saat 09.00'da halk oyunları ekipleri ve rehberlerin Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile yapacağı kahvaltı programıyla başlayacak. Ardından saat 10.30'da Taşköprü Şehir Stadyumu'nda Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Cuma Pazarı alanında saat 16.00'da halk oyunları gösterileri ve yarışmalar yapılacak. Saat 19.30'da Köprübaşı Festival Alanı'nda halk oyunları ekipleri yeniden sahne alacak. Ardından saat 21.00'de TRT sanatçıları ve 22.30'da sevilen sanatçı Murat Kurşun festival sahnesinde açık hava konseri gerçekleştirecek

Festivalin üçüncü günü olan 16 Ağustos Cumartesi günü de saat 11.00'de, çocuklar ve gençlerin katılımıyla belediye binası önünden başlayacak bisiklet şehir turuyla başlayacak. Saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Festival Orkestrası sahne alacak, saat 15.00'te halk oyunları gösterileri sunulacak ve yarışmalarda dereceye giren ekipler ödüllerini alacak. Saat 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda "Yöresel Kıyafetli Sarımsak Güzeli Yarışması" düzenlenecek. Saat 19.00'da da festival orkestrası programı Köprübaşı alanında sürecek. Ardından saat 21.00'de Hasan Yılmaz, saat 22.30'da ise Merve Özbey sahne alacak.

Festivalin dördüncü günü olan 17 Ağustos Pazar günü ise saat 13.30'da Kaba Yazı mevkiinde halk oyunları gösterileriyle başlayacak. Saat 14.00'te aynı alanda ata sporu at yarışları düzenlenecek. Akşam saatlerinde, 19.00'da halk oyunları ekipleri bir kez daha sahne alacak. Saat 21.00'de Irmak Arıcı ve saat 22.30'da sevilen sanatçı Buray, Taşköprülülere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında Toplu Sünnet Töreni de düzenlenecek. 13 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törene, çocuklar ve ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılması bekleniyor. Renkli görüntülere sahne olacak programda 75 çocuk, erkekliğe ilk adımını atacak. Tören, Taşköprülü hayırsever iş insanı Sadi Kaya'nın destekleriyle bu yıl da anlamlı bir buluşmaya dönüşüyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Hayırsever iş insanımız Sadi Kaya'nın kıymetli destekleriyle bu yılda evlatlarımızın sünnet törenini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kendisine halkımız adına gönülden teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi, çocuklarımızın bu özel gününde yanımızda olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU