35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali Programı Açıklandı

35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali Programı Açıklandı
04.08.2025 15:44  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü'de bu yıl 35'incisi düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, 14-17 Ağustos tarihlerinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festivalin başlangıcı, toplu sünnet töreni ile yapılacak ve her gün farklı aktiviteler ile dolu olacak.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin programı açıklandı.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin programı belli oldu. Dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, 14-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival coşkusu, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu sünnet töreniyle başlayacak.

Festivalin resmi açılışı ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'te Köprübaşı mevkiinde gerçekleştirilecek. Açılışın ardından, Süleyman Demirel Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapılacak. Daha sonra Cuma Pazarı alanında Pompeipolis Tarım, Orman, Hayvancılık ve Tarımsal Ürünler Fuarı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve kültürel etkinlikler sahne alacak. Aynı gün saat 20.00'de Taş Camii'nde Mevlid-i Şerif okunacak, saat 21.30'da Köprübaşı Mevkii'nde Festival Orkestrası sahne alacak.

Festivalin ikinci günü, saat 09.00'da halk oyunları ekipleri ve rehberlerin Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile yapacağı kahvaltı programıyla başlayacak. Ardından saat 10.30'da Taşköprü Şehir Stadyumu'nda Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Cuma Pazarı alanında saat 16.00'da halk oyunları gösterileri ve yarışmalar yapılacak. Saat 19.30'da Köprübaşı Festival Alanı'nda halk oyunları ekipleri yeniden sahne alacak. Ardından saat 21.00'de TRT sanatçıları ve 22.30'da sevilen sanatçı Murat Kurşun festival sahnesinde açık hava konseri gerçekleştirecek

Festivalin üçüncü günü olan 16 Ağustos Cumartesi günü de saat 11.00'de, çocuklar ve gençlerin katılımıyla belediye binası önünden başlayacak bisiklet şehir turuyla başlayacak. Saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Festival Orkestrası sahne alacak, saat 15.00'te halk oyunları gösterileri sunulacak ve yarışmalarda dereceye giren ekipler ödüllerini alacak. Saat 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda "Yöresel Kıyafetli Sarımsak Güzeli Yarışması" düzenlenecek. Saat 19.00'da da festival orkestrası programı Köprübaşı alanında sürecek. Ardından saat 21.00'de Hasan Yılmaz, saat 22.30'da ise Merve Özbey sahne alacak.

Festivalin dördüncü günü olan 17 Ağustos Pazar günü ise saat 13.30'da Kaba Yazı mevkiinde halk oyunları gösterileriyle başlayacak. Saat 14.00'te aynı alanda ata sporu at yarışları düzenlenecek. Akşam saatlerinde, 19.00'da halk oyunları ekipleri bir kez daha sahne alacak. Saat 21.00'de Irmak Arıcı ve saat 22.30'da sevilen sanatçı Buray, Taşköprülülere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında Toplu Sünnet Töreni de düzenlenecek. 13 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törene, çocuklar ve ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılması bekleniyor. Renkli görüntülere sahne olacak programda 75 çocuk, erkekliğe ilk adımını atacak. Tören, Taşköprülü hayırsever iş insanı Sadi Kaya'nın destekleriyle bu yıl da anlamlı bir buluşmaya dönüşüyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Hayırsever iş insanımız Sadi Kaya'nın kıymetli destekleriyle bu yılda evlatlarımızın sünnet törenini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kendisine halkımız adına gönülden teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi, çocuklarımızın bu özel gününde yanımızda olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Son Dakika

Son Dakika Yerel 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada
Fenerbahçe’den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar Fenerbahçe'den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar
Leroy Sane’den Sacha Boey’e sürpriz telefon Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon
Formula 1 Macaristan GP’si nefesleri kesti İşte kazanan isim Formula 1 Macaristan GP'si nefesleri kesti! İşte kazanan isim
Tottenham’da 10 yıllık devir bitti Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti Tottenham'da 10 yıllık devir bitti! Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle

14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
13:52
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler
Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
13:13
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
13:07
Bakan Uraloğlu duyurdu Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
20:14
Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı
Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı
20:08
Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı’yı vuranlar tutuklandı
Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'yı vuranlar tutuklandı
19:54
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail’in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
19:39
Samet Aybaba’ya sürpriz teklif
Samet Aybaba'ya sürpriz teklif
19:15
Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı
Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 15:48:14. #7.11#
SON DAKİKA: 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.