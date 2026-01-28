Balkonda kalp krizi geçiren genç kadın kurtarılamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde balkonda telefonla konuştuğu esnada kalp krizi geçiren Merve Sezer (36), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Zeybek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Sezer, evinin balkonunda telefonla konuştuğu esnada fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sezer, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sezer'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, genç kadının cenazesi bugün Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Merve Sezer'in Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aytun Parlar'ın kızı olduğu öğrenildi. - AYDIN