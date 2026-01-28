Balkonda kalp krizi geçiren genç kadın kurtarılamadı - Son Dakika
Balkonda kalp krizi geçiren genç kadın kurtarılamadı

Balkonda kalp krizi geçiren genç kadın kurtarılamadı
28.01.2026 11:55  Güncelleme: 11:56
Aydın'ın Efeler ilçesinde balkonda telefonla konuştuğu esnada kalp krizi geçiren 36 yaşındaki Merve Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi bugün ikindi namazından sonra defnedilecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinde balkonda telefonla konuştuğu esnada kalp krizi geçiren Merve Sezer (36), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Zeybek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Sezer, evinin balkonunda telefonla konuştuğu esnada fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sezer, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sezer'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, genç kadının cenazesi bugün Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Merve Sezer'in Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aytun Parlar'ın kızı olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Efeler, Aydın, Yerel

Son Dakika Yerel Balkonda kalp krizi geçiren genç kadın kurtarılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:19
