37. Ankara Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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37. Ankara Film Festivali Başlıyor

19.06.2026 13:37
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Ankara Film Festivali, 12-20 Kasım'da gerçekleşecek; afiş yarışması için başvurular başladı.

Haber: Hilal SOLMAZ

(ANKARA) –

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, 12-20 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin geleneksel Afiş Yarışması için başvurular başlarken, seçilen tasarım festivalin resmi afişi olacak. Yarışmanın birincisine 35 bin TL ödül verilecek.

Türkiye'nin köklü sinema etkinliklerinden biri olan 37. Ankara Film Festivali, bu yıl 12-20 Kasım tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinemaseverleri Kızılay'daki Büyülü Fener Sineması'nda ağırlayacak.

Festival kapsamında gelenekselleşen Afiş Yarışması için de başvuru süreci başladı. Yarışma, Türkiye'deki üniversitelerin grafik tasarımı, görsel iletişim tasarımı ve güzel sanatlar bölümü öğrencileri ile mezunlarının katılımına açık olacak. Katılımcılar yarışmaya bireysel ya da ekip olarak başvurabilecek.

FESTIVALİN GÖRSEL KİMLİĞİNİ GENÇ TASARIMCILAR BELİRLEYECEK

Yarışmada birinci seçilen çalışma, 37. Ankara Film Festivali'nin resmi afişi olarak kullanılacak. Kazanan tasarım, festivalin basılı ve dijital tüm tanıtım materyallerinde yer alırken, festivalin 2026 yılı görsel kimliğini de oluşturacak.

Bu yıl yarışmanın birincilik ödülü 35 bin TL olarak belirlendi. Değerlendirmede, tasarımların özgünlüğünün yanı sıra festivalin tanıtım filmi ve dijital mecralar için uyarlanabilir olması da dikkate alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 18 EYLÜL

Afiş Yarışması'na katılacak çalışmalar, festivalin resmi internet sitesi üzerinden dijital olarak teslim edilebilecek. Başvurular için son tarih 18 Eylül 2026 Cuma günü olarak açıklandı.

Seçici kurulun değerlendirmesinin ardından kazanan tasarım, 9 Ekim 2026 tarihinde festivalin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Türkiye ve dünya sinemasından güncel yapımları Ankaralı izleyicilerle buluşturacak olan festivalin programı ve yarışma detayları ilerleyen günlerde açıklanacak. Yarışmaya ilişkin koşullar ve başvuru formuna festivalin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 37. Ankara Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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