Başkan Kaya: "Bu yıl sezonun ilk güreşlerini yapmak bizlere nasip oldu"

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geleneksel hale gelen deve güreşleri yeniden başladı. 39. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali'nin ilk günü, Nuri Deveci Güreş Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalin ilk gününde pehlivan develer ile yeni yetişen daylak develerin güreşleri izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Güreşleri takip eden vatandaşlar, geleneksel sporun atmosferini doyasıya yaşadı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sezonun ilk güreşlerini ilçede yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yeni güreş sezonunun tüm deve güreşi camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Sakatlıkların yaşanmadığı güzel bir sezon dileyen Başkan Kaya; "Bu yıl sezonun ilk güreşlerini yapmak Nuri Deveci Güreş Alanı'mızda bizlere nasip oldu. Yaşatılan gelenek, özlenen heyecanımız 39. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivalimizin ilk gününde pehlivan develerimizin ve yeni yetişen daylak develerimizin mücadeleleri nefesleri kesti. Yeni güreş sezonunun tüm devecilk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sakatlıkların yaşanmadığı güzel bir sezon diliyorum. 8 Mart Pazar günü (Yarın) devam edecek büyük heyecanımıza tüm halkımız davetlidir" dedi. - AYDIN