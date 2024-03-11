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Antalya'da Konyaaltı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Kadın Oyunları Festivali "Yan Rol" oyunuyla sona erdi. Festivalde, kadınları konu alan ve kadın oyuncular tarafından sahnelenen tiyatro eserleri büyük beğeni topladı.

Konyaaltı Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Kadın Oyunları Festivali, Merve Polat'ın sahnelediği "Yan Rol" adlı oyunla final yaptı. Atölye Kültür Sanat organizasyonu olan festival, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde tiyatro seyircisiyle buluştu. Tek perde olarak gösterime giren oyunlar ücretsiz sahnelendi.

Deniz Madanoğlu'nun yazdığı "Yan Rol" ün yönetmenliğini Şenol Önder üstlendi, dramaturgluğunu Arzu Önder yaptı. 60 dakikalık oyunda oyuncu Merve Polat'ın başarılı performansı dikkati çekti.

CANAN'IN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Oyunda kendini hem sahnede hem de kendi hayatında yan rolde hisseden Canan'ın dönüşüm hikayesi aktarılıyor. Oyuncu olabilmek adına konservatuvara giren fakat yaşamı hayal ettiği gibi gitmeyen Canan, sektörde sadece yan rollerde kendine yer bulabiliyor. Sektördeki mücadelesinin yanı sıra ona işsiz ve parasız kalacağını söyleyen babasına muhtaç olmama gururuyla varoluş mücadelesi veren Canan, yaz dizilerinin aranan başrolü Bade ile arkadaşlığını da bu doğrultuda sınava tabi tutuyor.

Ana akım ve alternatif üretim fark etmeksizin iğnenin tüm oyunculuk sektörüne batırıldığı oyunda Merve Polat, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.