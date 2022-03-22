4 ülke tek amaç: "Su hayattır" - Son Dakika
Üye Girişi

4 ülke tek amaç: "Su hayattır"

22.03.2022 22:56

4 ülke tek amaç: "Su hayattır" Sivas Lisesi toplamda 4 ülkenin katılım sağladığı "Su Hayattır-Water is Life" Etwinning projesi kapsamında Dünya Su Günü'nü kutladı Sivas Lisesi toplamda 4 ülkenin katılım sağladığı "Su Hayattır-Water is Life" Etwinning projesi kapsamında Dünya Su Günü'nü kutladı.

4 ülke tek amaç: "Su hayattır"

Sivas Lisesi toplamda 4 ülkenin katılım sağladığı "Su Hayattır-Water is Life" Etwinning projesi kapsamında Dünya Su Günü'nü kutladı

SİVAS - Sivas Lisesi toplamda 4 ülkenin katılım sağladığı "Su Hayattır-Water is Life" Etwinning projesi kapsamında Dünya Su Günü'nü kutladı.

Ülke çapında ve dünya genelinde su kaynaklarının verimli kullanılması her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Dünya nüfusu her geçen gün artarken tatlı su kaynakları daha fazla kirleniyor ve hızla tükeniyor. Türkiye, Romanya, Gürcistan ve Yunanistan'dan farklı liselerin katılımıyla hayata geçirilen "Su hayattır - Water is life" projesi ile suyun Türkiye'de ve dünyada doğru kullanımına dikkat çekilerek bu konuda duyarlı bireylerin topluma kazandırılması hedefleniyor. Projenin yürütülme sürecinde ortak dil olarak İngilizce kullanılması ile farklı ülke ve kültürdeki hedef kitlelerin ortak paydada buluşturulması düşünülüyor.

Amaç farkındalık oluşturmak

Sivas Lisesi İngilizce öğretmeni Sibel Doğruyol, bilinçli su tüketimine dikkat çekerek, "Su hayattır, Water is Life, E-twinning projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında çok farklı faaliyetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de dünya su gününü kutlamaktı. Tüm dünyayla beraber okulumuzla da dünya su gününü kutluyoruz. Amacımız tüketicileri bilinçli su tüketimi yapmaları hakkında bilinçlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak. E-twinning'in projesi tüm okullarla birlikte online olarak gerçekleştiriliyor. Genellikle faaliyetlerimizi pike araçlarını kullanarak yapıyoruz. Öğrenciler iş birlikçi hareket ederek ortak ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ay ki projelerinin kapsamında farklı milliyetlerden çocuklar bir araya gelerek farklı ürünler ortaya çıkartacaklar. Mesela bir şarkı yazabilirler veya bir akrostiş çalışmaları yapabilirler, ya da suyla alakalı bir resim yapabilirler. Buradaki özellik farklı milletlerde ki çocukların bir araya gelip hem İngilizce dil bilgilerini geliştirebilirler hem de daha girişken kendilerini ifade edebilen öğrencileri hedef alıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bu problem tüm dünyayı ilgilendiriyor

Sivas Lisesi 10 sınıf öğrencisi Abdulsamet Kolcu ise açıklamasında " Projemizin asıl amacı insanları su konusunda bilinçlendirmek. Bu konuda okulumuz katkı sağladığı için çok mutluyum. Su hayattır bu herkesin bilmesi gereken bir şey. Birkaç ülkenden yabancı ortaklarla bu projeyi yürütüyoruz. Çünkü bu ne Sivas'ın ne Türkiye'nin nede bu okulun bir problemi, bu tüm dünyanın bir problemi olduğu için her okuldan bir temsilciyle bu projeyi yürütüyoruz" dedi.

4 ülke tek amaç: Su hayattır
4 ülke tek amaç: Su hayattır
4 ülke tek amaç: Su hayattır

YORUMLAR
500
Son Dakika | Bakan Kurum: '10 yıl içerisinde insanlık alemi, su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir' Son Dakika | Bakan Kurum: '10 yıl içerisinde insanlık alemi, su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir' Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip

Togo Cumhuriyeti, Dünya Su Günü, Sivas, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4 ülke tek amaç: 'Su hayattır' - Son Dakika


Son Dakika
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'da korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:22 Hakan Ural, muhalif sanatçılara Beşiktaş'ta 112 adet çınar ağacının kesilmesi üzerinden tepki gösterdi: Bunlar militan
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
21:47 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay askeri ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 23:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: 4 ülke tek amaç: "Su hayattır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement