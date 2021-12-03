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4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri - Son Dakika

4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri

03.12.2021 09:41
4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri

Erciyes Koleji, 4-EU Eco Life Erasmus Plus Ka2 Projesi kapsamında İspanya, Yunanistan, Romanya ve Portekiz'den gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti.

Erciyes Koleji, 4-EU Eco Life Erasmus Plus Ka2 Projesi kapsamında İspanya, Yunanistan, Romanya ve Portekiz'den gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti.

Hem Kayseri'yi hem de Kayseri kültürünü tanıma şansı bulan yabancı konuklar, programlarını dolu dolu geçirdi. Okul içinde atölye etkinliklerine katılan ve birbirinden değerli ürünler ortaya koyan misafirler, Ali Dağı'na giderek doğaya tohum bombaları bıraktı.

4 ülkeden gelen misafirler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek gözlemlerini aktardı. Kapadokya gezisiyle de seyahatlerini bitiren misafir öğrenci ve öğretmenler, konukseverlikten oldukça memnun olduklarını dile getirdi. - KAYSERİ

4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri
4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri
4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri
4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri

Portekiz, İspanya, Erasmus, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri - Son Dakika


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