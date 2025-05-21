450 Yıllık Su Değirmeni Hala Aktif

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam ve Çatak sınırlarında yer alan 450 yıllık tarihi su değirmeni, geçmişten günümüze işlevini sürdürüyor. Asırlardır bölge halkının buğday, mısır ve darı unu ihtiyacını karşılayan değirmen, bugün hala aktif olarak kullanılıyor.

"Un değirmeni hala o günkü gibi çalışıyor"

Dokuzçam Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut, tarihi değirmenle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda Dokuzçam ve Çatak sınırları içerisinde kalan, yaklaşık 450 yıllık geçmişi olan su değirmeninin yanındayız. Değirmen hala o günkü gibi çalışıyor. Çatak, Çamlıbel, Dokuzçam ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşlarımız buraya gelip unlarını öğüttürüyor. Bu değirmende buğday unu, mısır unu ve darı unu öğütülüyor. Vatandaşlarımız her türlü un ihtiyacını burada karşılayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır aynı aile tarafından işletiliyor"

Değirmeni işleten Gülhanım Yılmaz ise, değirmenin geçmişiyle ilgili bilgi vererek şunları söyledi: "Buranın geçmişi bizim için çok kıymetli. Babam 1968 yılında bu değirmeni aldı. Babam vefat ettikten sonra yaklaşık 10-14 yıldır biz işletiyoruz. Şu anda burası dün gibi çalışıyor, her zaman çalışıyor, 7/24 açık. Biz bakıyoruz, biz işletiyoruz. Gelen malzemeleri öğütüyoruz, isteyenlere unlarını veriyoruz, alıp götürüyorlar." - MUĞLA