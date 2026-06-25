479 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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479 Polis Adayı Mezun Oldu

479 Polis Adayı Mezun Oldu
25.06.2026 19:11
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Kastamonu'da 479 polis adayı, törenle mezuniyet sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 479 polis adayı, düzenlenen törenle mezun oldu.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 23. dönem mezuniyet töreni, Gazi Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda dönem birincisi Gökhan Eser, yaş kütüğüne plaket çaktı. Eser, yaptığı konuşmada ülkesine ve milletine sadakatle hizmet etmek için yetiştirilen Türk Polis Teşkilatına katılacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel de mezun olan öğrencileri tebrik etti. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapacak 479 yeni polisi görev yerlerine uğurlamak için bir araya geldiklerini belirten Yüksel, mezuniyet töreninin aynı zamanda bir yemin, görev ve millete hizmet sözü olduğunu ifade etti. Yüksel, "Evlatlarımız zorlu eğitim süreçleri boyunca yalnızca akademik bilgiyle değil; ahlaki değerler, disiplin anlayışı ve sorumluluk bilinciyle de donatıldılar. Artık onlar sadece birer öğrenci değil; milletimizin huzuru, güvenliği ve geleceği için görev yapacak Türk polisleridir" dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise emniyet teşkilatının fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını belirterek, mezun olan polis memurlarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Polislerin eğitimlerini tamamlayarak büyük bir sorumluluğu omuzlarına aldığını söyleyen Vali Dallı, "Taşıyacağınız üniformayla devletimizin vakarını, milletimizin güvenini ve hukukun üstünlüğünü temsil edeceksiniz. Sizlerden beklentimiz, görevinizi yerine getirirken adaletten, vicdandan ve hukuktan asla ayrılmamanızdır" ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Dallı, mezun polislerin görev yapacakları her yerde vatandaşlara güven veren, suçla mücadelede kararlı ve kamu düzeninin korunmasında örnek bir duruş sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Gökhan Eser, ikinci Yusuf Korkmaz ve üçüncü Abdullah Akgün'e plaket ve hediye takdim edildi. Törende 479 polis adayı yemin etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Tören geçişiyle devam eden programın sonunda polis adayları, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinçlerini aileleriyle paylaştı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 479 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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