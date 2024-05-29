5 Çocuk Annesi Nezihat Çavuşoğlu, Diploma Sevinci Yaşadı - Son Dakika
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Yerel

5 Çocuk Annesi Nezihat Çavuşoğlu, Diploma Sevinci Yaşadı

5 Çocuk Annesi Nezihat Çavuşoğlu, Diploma Sevinci Yaşadı

Burhaniye ilçesinde düzenlenen diploma töreninde, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık bölümünü bitiren 5 çocuk ve 3 torun sahibi Nezihat Çavuşoğlu, diploma almanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklarının üniversite mezunu olduğunu belirten Çavuşoğlu, okumanın yaşı olmadığını söyledi.

29.05.2024 14:08
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Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Burhaniye Meslek Yüksekokulundan mezun olan 148 öğrenci için diploma töreni düzenlenirken, 5 çocuk annesi Nezihat Çavuşoğlu da diploma sevinci yaşadı.

Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık bölümünü bitiren 5 çocuk ve 3 torun sahibi Nezihat Çavuşoğlu, çocukları yaşındaki gençlerle birlikte diploma almanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz yıl örnek davranışları nedeniyle teşekkür belgesi alan Çavuşoğlu, 5 çocuğunun da üniversite mezunu olduğunu söyledi. İstanbul da oturduğunu anlatan Çavuşoğlu, " İlkokul mezunuydum. Okuma imkanım olmamıştı. Çocuklarımı okuttuktan sonra, ortaokul ve liseyi dışardan bitirdim. Allah, kısmet etti Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama Reklamcılık Bölümüne kaydımı yaptırdım. Okul için Burhaniye'ye taşındım. Şimdi de diplomamı aldım.. Çok mutluyum. Burhaniye'yi de de çok sevdim. Okumanın yaşı yoktur. Herkes okuyabilir" dedi. Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan'da Çavuşoğlu'nu tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Reklamcılık, Burhaniye, Çocuk, Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 5 Çocuk Annesi Nezihat Çavuşoğlu, Diploma Sevinci Yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 Çocuk Annesi Nezihat Çavuşoğlu, Diploma Sevinci Yaşadı - Son Dakika
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