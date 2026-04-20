Darıca Kitap Fuarı kapılarını açtı

20.04.2026 16:18  Güncelleme: 16:19
Darıca Belediyesi'nin düzenlediği 5. Darıca Kitap Fuarı, 20-29 Nisan tarihlerinde kitapseverleri buluşturmak için kapılarını açtı. Yüzlerce yayınevi ve imza günleri ile 10 gün boyunca sürecek olan fuar, kültürel etkinliklerle dolu bir atmosfer sunuyor.

Darıca Belediyesi tarafından 20-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 5. Darıca Kitap Fuarı, yoğun katılımla kapılarını açtı. Yüzlerce yayınevi, binlerce kitap, söyleşi ve imza günleriyle kitapseverleri buluşturan fuar, 10 gün boyunca Darıca'da kültür ve edebiyat dolu bir atmosfer yaşatacak. Açılışta konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kitap fuarının ilçenin kültürel gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Darıca'mızda her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla buluşturmanın en güzel vesilelerinden biri oluyor. Bizler belediye olarak sadece fiziki yatırımlar değil; kültüre, eğitime ve geleceğimize yapılan yatırımları da çok önemsiyoruz. Çünkü kitapla büyüyen nesiller, güçlü bir toplumun temelidir" diye konuştu.

"Eğitime verilen destek geleceğe yatırımdır"

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de konuşmasında eğitime yapılan her katkının toplumun geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece bir fuarın açılışını değil, aynı zamanda bilgiyle kurulan güçlü bir köprünün başlangıcını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin kitapla daha fazla buluşması için yapılan her çalışma büyük değer taşıyor" dedi.

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ise fuarın öğrenciler açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak öğretmenler ve öğrencilerin fuara yoğun katılım sağlayacağını ifade etti.

10 gün boyunca kitap ve kültür şöleni

Yayınevleri, yazar söyleşileri, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak olan 5. Darıca Kitap Fuarı, 20-29 Nisan tarihleri arasında her yaştan kitapseveri kitapla buluşturacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış programı, kurdele kesimi ve fuar alanının gezilmesiyle sona erdi. Darıca'da 10 gün boyunca sürecek kitap dolu etkinliklerin özellikle öğrenciler ve gençler başta olmak üzere geniş katılımla devam etmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

15:19
