5 kıtada 133 ülkeyi çantasız ve diş fırçasıyla gezen Muammer Yılmaz yeni rotasını açıkladı

Modern zaman seyyahı Muammer Yılmaz, 2014 yılında başlayan gezme tutkusuyla kimi zaman otostop yaparak kimi zamanda bisiklet ile 5 kıtada 133 ülkeyi gezdi.

Gezgin olmayı bir hayat biçimi haline getiren ve tecrübelerini yazdığı gezi günlüğü kitaplarında paylaşan Muammer Yılmaz, yanına çanta bile almayarak, cebinde sadece diş fırçası ile dünyayı gezdi.

Dünyayı keşfetme tutkusunu hayatının merkezine koyan Yılmaz, bugüne kadar 5 kıtada 133 ülke gezdi. Farklı kültürleri, inançları, yemekleri ve yaşam biçimlerini deneyimleyerek yolculuklarını paylaşan Yılmaz, en büyük hayali Türkiye'de iyi insanların olduğunu gösteren bir program yapmak.

İlk büyük macerasını 2014 yılında gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "80 Günde Parasız Devrialem" projesiyle 19 ülkeyi otostop yaparak dolaştığını ifade ederek yolculuk sırasında insanların kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti. Bugüne kadar gerçekleştirdiği yolculuklarda farklı yöntemler kullandığını belirten Yılmaz, zaman zaman yürüyerek, zaman zaman otostopla seyahat ettiğini ifade etti.

Altı yıldır çanta taşımadan, yalnızca diş fırçasıyla seyahat ettiğini ifade eden Yılmaz, "Her şeyim cebimde. Çantam yok. Altı yıldır diş fırçasıyla geziyorum, başka bir şeyim yok" diye konuştu.

Eşiyle bir yılda 22 ülke gezdi

2023 yılında eşiyle birlikte 10. yıllarını farklı bir yolculukla kutlamak istediklerini belirten Yılmaz, eşinin başlangıçta parasız ve otostoplu bir yolculuğa sıcak bakmadığını söyledi. Bunun üzerine daha klasik bir dünya turu yapmaya karar verdiklerini belirten gezgin, bir yıl boyunca 22 ülke gezdiklerini ifade etti.

Gezdiği 133 ülkenin kendisi için yalnızca bir sayı olduğunu vurgulayan Yılmaz, asıl zenginliğinin dünyanın farklı yerlerinde edindiği dostluklar olduğunu dile getirdi.

En sıra dışı deneyimlerinden biri ise Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc çevresindeki yürüyüşü olduğunu kaydeden Yılmaz, Fransa, İsviçre ve İtalya sınırlarından geçen rotada 11 gün boyunca toplam 160 kilometre yürüdüğünü, bu yolculukta yemek yemediğini söyledi.

Bir sonraki macerasında arkadaşı Milan ile birlikte İstanbul'dan bisikletle yola çıkmayı planlayan Yılmaz, hedefinin Çin'in başkenti Pekin'e ulaşmak olduğunu söyledi.

Dünyayı keşfederek öğrenmeye çalıştığını belirten Yılmaz, "Dünyayı geziyorum, öğreniyorum, keşfediyorum. Bugüne kadar 133 ülkeyi gezdim. Her ülkede değişik kültürleri, değişik dinleri, değişik inançları ve değişik yemekleri görerek paylaşıyorum. İlk olarak ailemle ülkeleri geziyorduk. Oradan geziye tutuldum. Okulla Amerika'ya gittim. Oradan sonra gezmeyi tutku haline getirdim. İlk büyük maceramız, 2014 yılında "80 Günde Parasız Devrialem" oldu. Otostop yaptık. 19 ülkede iyiliği gördük. Yardım ettiler, arabaya aldılar, yemek verdiler, konaklama için bize yardımcı oldular. Hiçbir zaman sokakta yatmadık. Amacımız, her yerde güzel insanların olduğunu göstermek. 17 yaşında lisede gezi organize ediliyordu. Babama, "Gidebilir miyim?" dedim. "Tamam" dedi. Babama ücretli olduğunu söyledim. Bana, "Çalış, git" dedi. Ben de "Baba, arkadaşlarıma babaları para veriyor" dedim. Bana, "Bizde öyle değil" dedi. Ben de gittim, çikolata sattım, bulaşık yıkadım. Paramı kazandım ve Amerika'ya gittim. 133 ülkeyi gezme şansım oldu. 5 kıtada değişik değişik ülkeler gezdim. Bir kıtadan bir kıtaya çok farklılıklar var. Değişik maceralar yaşadık. Bazen otostop yaptık, bazen yürüyerek gittik. Bazen yemek yemeden, bazen çantasız, sadece bir diş fırçasıyla yolculuk yaptık. Altı yıldır diş fırçasıyla geziyorum. Başka bir şeyim yok. Her şeyim cebimde, çanta yok; öyle geziyorum. Geçen sene bisikletle Paris'ten başladık, İstanbul'da bitirdik. 2 bin 500 kilometrelik bir gezi oldu" dedi.

"Her ülkede arkadaşım var"

Gezdiği ülkede arkadaşlıklar edindiğini ifade eden Yılmaz, " Bugüne kadar 3 tane kitap yaptık. 2023 yılında hanımla, "10 yılımızı kutlayalım, büyük bir gezi yapalım" dedik. Hanım hayır dedi, korktu. "Çantasız, yemeksiz, otostopla gezi mi olacak? Ben gitmiyorum" dedi. Ben de kendisine normal dünya turu yapalım dedim ve çıktık. Bir yıl dünyayı turladık, 22 ülke gezdik. Normal bir şekilde, ara sıra yine otostop yaptık. Bu kadar ülke gezmem sadece bir sayı, 133. Ama bütün dünyada bir arkadaşım var. Bu, en güzel zenginlik, en güzel mutluluk benim için. Yolculukta korktuğumuz, zor durumlar tabii ki oldu. Ama bu da yolculuğun bir tarafı. Bu zorlukları yaşayınca mutluluklar on kat artıyor ve hayat dolu dolu oluyor. Sağlığımız yerinde olduğu sürece devam edecek" diye konuştu.

On bir gün yemek yemeden 160 kilometre yürüdüğünü iddia eden Yılmaz, "11 gün dağlarda yemek yemeden 160 kilometre yürüyüş yaptım. Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın etrafında yürüdük. Üç ülke; Fransa, İsviçre ve İtalya. On bir gün yemek yemeden. Bunu niye yaptım? İçimizdeki gücü göstermek için. Bir dahaki macera arkadaşım Milan ile beraber Asya. Yani İstanbul'dan bisikletlerimizi alacağız, inşallah Pekin'e kadar, Çin'e kadar devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, en büyük hayalinin kendi ülkesinde bir televizyon programı hazırlamak olduğunu ifade ederek, "Benim işim dünyayı gezmek, paylaşmak. Konferans veriyorum, televizyon programları yapıyorum, kitap yazıyorum. En büyük hayalim Türkiye'de bir televizyon programı yapmak ve bu tecrübemi paylaşmak. Mesela Kapadokya'da bir mağarada, parasız, diş fırçamla bir program yapacağım. Türkiye'de iyi insanların olduğunu göstermek için bu programı yapmak hayalim" dedi.