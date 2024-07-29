Engelli Adamın Çöp Biriktirmesi Mahalle Sakinlerini Rahatsız Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Adamın Çöp Biriktirmesi Mahalle Sakinlerini Rahatsız Ediyor

Engelli Adamın Çöp Biriktirmesi Mahalle Sakinlerini Rahatsız Ediyor

Eskişehir'de yaşayan engelli bir adamın evinde yeniden çöp biriktirmeye başlaması nedeniyle mahalle sakinleri yetkililere yardım çağrısında bulundu. Şahsın evinin yanı sıra garajında ve apartman bahçesinde de çöpler biriktirdiği belirtildi.

29.07.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 ton çöpün çıkarılarak temizlendiği evde yaşayan engelli adamın yeniden atık biriktirmeye başlaması nedeniyle şikayetçi olan mahalle sakinleri konuyla ilgili yetkililere seslenerek yardım istedi.

Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine 24 Mayıs 2023'te Odunpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlatmıştı. Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. isimli şahıs tarafından evde çöplerin biriktirildiğini belirleyen ekipler, tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan 140 metrekarelik daireden yaklaşık 50 ton çöp çıkartmıştı. Aradan geçen uzun sürenin ardından aynı şahıs yeniden çöp biriktirmeye başladı. Şahsın bu defa evinin yanı sıra garajında ve apartman bahçesinde de çöpler biriktirdiğini belirten çevre sakinleri, kötü kokudan ve manzaradan rahatsız olduklarını dile getirdi. Bahsi geçen şahsın zihinsel engelli olması nedeniyle kendisiyle iletişim de kuramadıklarını belirten vatandaşlar, konuyla ilgili yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Engelliler, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Adamın Çöp Biriktirmesi Mahalle Sakinlerini Rahatsız Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:31:05. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Adamın Çöp Biriktirmesi Mahalle Sakinlerini Rahatsız Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement