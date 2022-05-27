500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı - Son Dakika
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500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı

27.05.2022 23:38
500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen yağlı güreş festivalinde, yurdun dört bir yanından gelen pehlivanlar güreşti.

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen yağlı güreş festivalinde, yurdun dört bir yanından gelen pehlivanlar güreşti.

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen yağlı güreş festivalinde, yurdun dört bir yanından gelen pehlivanlar güreşti. Hasbahçe Güreş Sahası'nda başlayan güreş festivalinde 41'i başpehlivan olmak üzere 500'e yakın pehlivan yer aldı. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Recep Kara gibi Türkiye'nin en başarılı başpehlivanlarının er meydanına çıktığı festivale Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Festival, Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın dualarıyla başladı. Pehlivanlar, er meydanında kıyasıya mücadele etti.

"Yüzyıllardır ata sporumuzu tekrar canlandırıyoruz"

Yüzyıllardır ata sporu olan güreşi tekrar canlandırdıklarını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yüzyıllardır ata sporumuzu tekrar canlandırıyoruz. Geçtiğimiz hafta cirit etkinliğinde hemşerilerimizle beraberdik. Erzurum'dan, Sivas'tan, Uşak'tan gelen takımlar katıldı. Bugün de Kağıthane Sadabat'ta er meydanındayız. Yağlı güreş etkinliğindeyiz ve burada da aslında herhangi bir davet olmadan kısmetini giyen güreşçilerimiz er meydanına çıkıyorlar. Minik çocuklarımızdan başlayarak başpehlivanlarımıza kadar bu süreç devam edecek. Türkiye'nin en iyi başpehlivanları burada güreşecek. Kırk Pınar Yağlı Güreşleri öncesinde birbirlerini burada tartacaklar. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı
500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı
500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı
500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı
500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı

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500
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı - Son Dakika


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