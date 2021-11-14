52 yıllık marangoz ağaçlara yeniden hayat veriyor - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde çocukken çırak olarak başladığı marangozluk mesleğinde 52 yılı deviren İdris Hürcan, ağaçlara yeniden hayat veriyor.

Yeni Foça bölgesinde yaşayan 63 yaşındaki İdris Hürcan, tam 52 yıldır marangozluk yapıyor. 10 yıl çıraklık yaptıktan sonra kendi iş yerini açan Hürcan, "1970 yılında İstanbul'da çırak olarak bu işe başladım. Hem okula gittim hem de marangoz atölyesinde çalıştım ve liseyi bitirdim. Yıllardan beri ustamdan öğrendiğim bilgiler sayesinde ekmek parası kazanıyorum, çoluğuma çocuğuma bakıyorum" dedi.

"Ağacı işlemek kolay değil"

Ağacı işlemenin kolay olmadığını söyleyen Hürcan, "Ağaç, sağlık açısından çok önemli bir malzeme. Ağaç önce kalas olarak alınır. Bunun iyi bir şekilde kurutmasını sağlıyorsunuz. Kuruduktan sonra onu güzel bir şekilde işliyorsunuz. Marangozluk kolay öğrenilebilecek bir meslek değil. Burada matematiği ortaya koymanız gerekiyor, geometriyi ortaya koymanız gerekiyor, ağaçları çok iyi tanımanız gerekiyor. Bunları tanımadan ortaya iyi bir eser çıkarmanız mümkün değil. İyi bir eğitim almanız gerekiyor" diye konuştu. - İZMİR