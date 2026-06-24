55 Yaşında Üniversiteye Başladı, 59'da Mezun Oldu - Son Dakika
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55 Yaşında Üniversiteye Başladı, 59'da Mezun Oldu

55 Yaşında Üniversiteye Başladı, 59\'da Mezun Oldu
24.06.2026 12:09
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Mehmet Kocagöl, 55 yaşında başladığı üniversiteyi torunuyla birlikte 59 yaşında tamamladı.

Gençliğinde üniversitede okuma hayalini, babasının rahatsızlığı ve maddi imkansızlıklardan dolayı gerçekleştiremeyen adam, 55 yaşında başladığı ve torunuyla birlikte okuduğu üniversiteden 59 yaşında mezun oldu.

Aksaray'da liseyi bitirdikten sonra Almanya'da yaşayan babasına bakmak için yurt dışına giden Mehmet Kocagöl (59), hayalini kurduğu üniversiteyi okuyamadı. Lise mezunu olarak gittiği Almanya'da babasının bakımını üstlenen Kocagöl, 1987 yılında evlilik için Aksaray'a dönerek düğününün ardından yeniden babası için Almanya'ya döndü.

2004 yılında babasının vefatının ardından ailesiyle hayatını geliştirmeye başlayan Kocagöl, 2 çocuğunun da evlenmesinin ardından kendi hayalleri için çalışmaya başladı.

En büyük hayali üniversite okumak olan Kocagöl, 4 torun sahibi olduktan sonra memleketi Aksaray'a dönerek girdiği sınavda Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak kaydını yaptırdı.

Yıllar sonra üniversite hayaline 55 yaşında kavuşan Mehmet Kocagöl, 4 yıl boyunca çocuğu yaştaki gençlerle ve son 2 senesini de torunuyla birlikte aynı üniversitede okuyarak 59 yaşında üniversiteden mezun oldu. Belgesini Aksaray Valisi Murat Duru'dan alan Kocagöl'ün yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

Avrupa'da yaşayan Türkler üzerine yüksek lisans yapmak istiyor

Mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Mehmet Kocagöl, 59 yaşında mezun olmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "55 yaşından sonra eğitim hayatına başlayıp 59 yaşında bu eğitimi tamamlamış olmak çok güzel bir duygu. Tabii ki bu eğitim burada da bitmeyecek. Önümüzdeki yıl da yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Yüksek lisansımı ise Avrupa'da çok sayıda Aksaraylı olduğu için Avrupa'da yaşayan Türkler üzerine bir yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Yaşı ileride olan bir insan için gençlerle birlikte olmak, onlarla birlikte okumak çok güzel bir duygu, heyecan verici" dedi.

"Eğitimin asla yaşı yok, herkese tavsiye ederim"

Eğitimin önemine değinen Mehmet Kocagöl, eğitimin yaşının olmadığını belirterek, "Okuma kararını geçmiş zamanda ekonomik şartlarımız müsaade etmediği için eğitim eksikliğimi tamamlayamadım. Çok istedim ama çok istememe rağmen olmamıştı. Ama Almanya'ya gittikten sonra işlerimizin de belli bir aşamaya gelmesiyle okuma kararı aldım. Tabii bu dönemde bana destek olan aileme ve dostlarıma teşekkür ederim. Eğitimin asla yaşı yok. İnsan istediği her zaman bunu sağlayabilir. Herkese de tavsiye ederim, çok güzel bir duygu" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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