Şırnak'ta en uzun halay kuyruğu - Son Dakika
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Şırnak'ta en uzun halay kuyruğu

Şırnak\'ta en uzun halay kuyruğu
19.06.2026 09:52  Güncelleme: 09:59
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde 56 yıldır düğünlerini yollarda yapan çiftler için belediye yer tahsisi yaptı. Kırmızı halı serilen alanda yapılan ilk düğünde binlerce kişi halay çekti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde belediye, çiftlerin düğün yapmaları için yer tahsisinde bulundu. 56 yıldır düğünlerini yollarda yapan belde sakinleri, çalışmayı hayata geçirenlere teşekkür etti.

Uludere ilçesine bağlı 7 bin nüfuslu Uzungeçit beldesinde yıllardır düğün yapan vatandaşlar alan olmadığı için düğünlerini ya mahalle aralarında ya da yollarda yapıyordu. Uzungeçit Belde Belediyesi 56 yıl sonra yer tesisinde bulunarak çiftlerin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kırmızı halı serilen yerde yapılan ilk düğünde halay kuyruğu alana sığmadı. Büyük sevinçle karşılanan yerde yöresel elbiseli binlerce vatandaş saatlerce halay çekti. Binlerce davetlinin katıldığı Eray ve Mercan çiftinin düğününde alan yetersiz kaldı. Saatlerce şarkılar eşliğinde halay çekenler kırmızı halının serildiği arsada doyasıya eylendi. Burada konuşan Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım şu ifadeleri kullandı. "Uzungeçit beldesi tarihinde ilk yaşanıyor. Beldemiz 53 yıllık bir belde, ancak öncesinden bu güne kadar hep düğünlerimiz köprülerde ve yollarda yapılıyordu. Çok şükür belediyemiz 12 yıllığına 3 araziyi kiraladı. Burada hem düğün sahipleri hem davetliler ilk defa düğün yapacak. Buranın alt yapı ve çevre düzenlemelerini de yapacağız. Vatandaşlardan ücret almayacağız. Bu gün görüyorsunuz en uzun halay burada yapılıyor. Çok mutluyuz. Kırmızı halı serdik davetlilerimiz rahat halay çekebilsin diye" dedi.

Düğün alanındaki insanlar aynı anda saatlerce halay çekmenin keyfini yaşadı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uzungeçit, 3. Sayfa, Uludere, Şırnak, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta en uzun halay kuyruğu - Son Dakika

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