Alzheimer Konukevi\'nin 6.\'sı Açıldı

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Tepebaşı Belediyesi tarafından Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Konukevi'nin 6.'sı, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Ataç, "Alzheimer hastalarımız burada bir araya gelince sosyalleşiyor ve bu da onlara çok iyi geliyor. Yaptığımız güzel işlere yenilerini eklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen 6. Alzheimer Konukevi'nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleşti.

Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki açılışa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, hasta yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"Büyük emek söz konusu"

Törende bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Alzheimer Konukevi projesinin nasıl geliştiği hakkında katılımcılara bilgiler vererek, "İlk görev dönemimde 1999-2004 arasında, istedim fakat olmadı. O zaman derneğimize destek verdik. 2009'da göreve geldiğimde ise TOKİ'den devralınan bu binaları kucağımızda bulduk. Binalarımızda bir takım düzenlemeler yaptık ve Alzheimer hastalığının tedavisine uygun hale getirdik. Bir tanesinin iç dizaynını yaptık, Alzheimer hastalarının yaşamına uygun olmasına dikkat ettik. O dönemde bu çalışmayı duyan Almanya'dan bir yönetici geldi, buraları gezdi, önerilerde bulundu. Sonra beni Frankfurt'ta merkezlerinde 4 gün misafir etti ve çok kritik yerleri gezdim. Mesela Engelliler Montaj Atölyemizi de bu sayede dönünce hayata geçirdik ve hala Türkiye'de tek olarak devam ediyor. 2014'te Avrupa Komisyonu'ndan Remourban projemiz ile 5 milyon avro hibe kazandık ve bu alanı akıllı kent haline getirdik. Rahmetli Melih Savaş'ın da çok emeği var, kendisini anmak isterim. Derneğimize de bu alanda 2 birim yer verdik. Burada maksimum 120 hastayı misafir edebiliyoruz. Pandemi dönemini de hiç kayıpsız geçirdik, bunda çalışma arkadaşlarımın büyük emeği söz konusu. Evde bakım elbette çok ağır, hasta yakınlarından bunu duyuyoruz. Şimdi gördüğümüz şu; hastalarımız burada bir araya gelince sosyalleşiyor ve bu da onlara çok iyi geliyor. Attığımız güzel adımları devam ettireceğiz" diye konuştu.

Başkan Ataç bir merkezin daha müjdesini verdi

Başkan Ataç konuşmasının devamında ise bir merkez daha yapılacağının müjdesini paylaşırken, "Yeni bir binamız bitiyor, ayrı bir noktada. Yaklaşık 100 kişiyi kapsayacak yeni bir merkezimiz daha olacak. Hakikaten bazen düşünüyorum, ne kadar iyi etmişim. Hasta yakınlarından aldığımız memnuniyet dönüşleri çok önemli. Yaptığım işleri hem hekim gözü hem de belediyecilik gözü ile irdeleyerek değerlendiriyorum. Her detayına kadar da iniyorum, hekimlik misyonu insanın içinden çıkmıyor. O açıdan buralarda hekim arkadaşlarımızla çalışmak ve güzel işleri bu noktalara ulaştırmak çok güzel bir duydu. Bu güzel insanlarla birlikte çıktığımız yolumuza da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Boşluğu sosyal demokrat belediyeler dolduruyor"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise "Türkiye Cumhuriyeti anayasasının değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir hükmü 'demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti' olduğudur. Ne yazık ki bunların hiçbiri bizde yok, sosyal devlet hiç yok. Yaşlılarımızın belli bir dönemden sonra en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan yoksun bir devlet var. İşte, o boşluğu sosyal demokrat belediyeler dolduruyor. Tepebaşı Belediyemiz doğru bir yatırım ile Eskişehir'de en temel ihtiyaçlardan biri olan Alzheimer merkezini açıyor ve gün geçtikçe de genişletiyor. O nedenle öncelikle Başkanımı ve yönetimi tebrik ediyor, kutluyorum. İhtiyacın giderildiği noktada, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde yapan, geliştiren anlayışı tekrar tekrar kutluyorum" dedi.

"Artık burası benim evim"

Alzheimer hastası yakını Sibel Çalık da ise "Kolaydan zora giden bir sürecimiz oldu. Çok büyük çaresizliklerimiz, başa çıkamadığımız birçok sorunumuz oldu. Böyle bir yerin, kurumun varlığından bile haberdar değildik. Burayı bulduğumuz günü hatırlıyorum, nasıl bir ferahlama hissettiğimizi hatırlıyorum. Annemin buraya kabul edilmesinden sonra işler çok farklı bir yere geldi. Yöneticiler, çalışanlar bizlerin en büyük destekçisi oldu, onlar artık benim ailem oldular. Benim bile başaramayacağım bir özveri ile işlerini gerçekleştiriyorlar. Karşılığını verebileceğimi zannetmediğim bir borcum var burada çalışanlara, burayı hayata geçirenlere, bu oluşumu sağlayanlara. Annemi bana, beni bana kazandıranlara, aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Ben buraya gelirken, annemin evine gelircesine geliyorum. Artık burası benim evim" ifadelerini kullandı.

"Müteşekkiriz"

Asuman Karagöz adlı hasta yakını da "Alzheimer hastalığının insanı en üzen tarafı, en sevdiğiniz kişinin ihtiyaçları konusunda çaresiz kalıyor olmanız. Ben bu aşamada kendimi şanslı bir hasta yakını olarak görüyorum. Yetişmemizde büyük emeği olan teyzemiz, 1 numaralı Alzheimer merkezinde kalıyor. Çalışanlar o bakımın içine sonsuz bir merhamet, sevgi, şefkat katıyorlar. Dünyanın en zor işini yapmalarına rağmen gülen yüzleri, emekleri için müteşekkiriz" dedi.

Konuşmaların ardından 6. Alzheimer Konukevi'nin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Başkan Ataç ve konuklar, yeni birimi gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Hasta yakınları da Başkan Ataç ve Tepebaşı Belediyesi'ne sağlanan hizmetlerden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR