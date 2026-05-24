6 Yaşındaki Hasan Efe İş Makinesi Kullanıyor

İznik ilçesinde geri dönüşüm şirketi sahibi Serdal Dikçal, 6 yaşındaki oğlu Hasan Efe Dikçal'a ekskavatör, forklift gibi iş makinelerini kullanmasını öğretti.

Oyuncağı ile oynar gibi dev iş makinesini kullanan Hasan Efe Dikçal hurda ve kağıt depolama işlerinde iş makinesi kullanıyor. Gayet sakin bir şekilde iş makinelerini kullanan 6 yaşındaki çocuğun rahatlığı ise dikkatlerden kaçmadı. Tıpkı bilgisayar başında joystick (oyun kumandası) ile oynar gibi iş makinesini kumanda ederek kullanan Hasan Efe, "Bu işi çok seviyorum, sabah erkenden uyanıp babamla işe gitmek için sabırsızlanıyorum. Büyüdüğümde vinç operatörü olmak istiyorum" dedi.

Geri dönüşüm firmasının sahibi baba Serdal Dikçal ise 2 oğluna da iş makinelerini kullandırdığını, şimdiden eğitim verdiğini ifade etti. - BURSA