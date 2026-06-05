60 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
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60 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı

05.06.2026 16:33
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İsrail engellemelerine rağmen 60 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etti.

İsrail engellemelerine rağmen yaklaşık 60 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etti.

Binlerce Filistinli cuma namazını için İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Namaz öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail güçleri, Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti. Filistin Diyanet İşleri Dairesi açıklamasına göre, İsrail güçlerinin kutsal şehre yönelik kısıtlamaları sürdürdüğü bir dönemde yaklaşık 60 bin kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı.

İsrail güçleri, Cuma namazı içi Mescid-i Aksa'ya Batı Şeria'nın farklı bölgelerinden gelen Filistinlilerin, Kudüs'e girişine bir kez daha izin vermedi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 60 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika

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