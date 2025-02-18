60+ Tazelenme Üniversitesi Oryantasyon Programı Düzenlendi - Son Dakika
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60+ Tazelenme Üniversitesi Oryantasyon Programı Düzenlendi

60+ Tazelenme Üniversitesi Oryantasyon Programı Düzenlendi

Erzurum'da 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri için oryantasyon programı gerçekleştirildi.

18.02.2025 10:53
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Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

Erzurum'da bulunan 60 yaş ve üzeri bireylerin topluma aktif katılımını teşvik etmek ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla "Yaşam Boyu Öğren, Yaşam Boyu Tazelen" sloganıyla ETÜ'de faaliyete geçen 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıranlar öğrenciler için yeni dönem oryantasyon programıyla başladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, akademisyenler ve 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Çakmak, 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıran bireyleri ETÜ'de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek: "Bizler burada siz kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaktan ne kadar mutlu ve gururluysak siz de 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin ilk öğrencileri olmaktan mutlu ve gururlusunuzdur. Bu süreçte karşılıklı etkileşim halinde olacağız. Bizler sizlere bilgilerimizi aktarırken sizler de bize tecrübelerinizi ve deneyimlerinizi aktaracaksınız. Eminim ki bizler bu süreçte sizden çok fazla şey öğreneceğiz. Çabamız ve gayretimiz bu programdan maksimum ölçüde faydalanabilmenizi sağlamak olacak. Bu süreçte kültürel ve sanatsal birçok faaliyette bulunacaksınız. Torunlarınızla veya çocuklarınızla aynı masada çalışacaksınız. Bu vesileyle bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyor ve yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda söz alan 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden Yakup Akpınar ise projenin hayata geçirilmesinde emeğine geçenlere teşekkür ederek: "Şahsım olarak projenin ilanını görünce çok heyecanlandım. Eminim ki arkadaşlarım da aynı heyecanı yaşamıştır. Hepimiz bu duyguyla koşarak geldik ve kayıt yaptırdık. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bizlere büyük özveriyle vereceğiz eğitim ve ayıracağınız zaman kesinlikle boşa gitmeyecek. Emekleriniz asla ziyan olmayacak. Bizler derslerimize duyacağımız ilgi ve gayretlerin yanında burada bulunan genç öğrenci kardeşlerimize de birer örnek olacağız. Buraya gelirken geçmişimizi bir tarafa bırakıp kapıdan öğrenci olarak gireceğiz. Bizlerin tecrübesine başvurulduğunda her türlü fedakarlığı göstereceğiz. Ömrümüz müsaade ederse inşallah mezuniyetimizi de hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.

Program, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin, hocalar eşliğinde kampüs yerleşkesini gezmesi ve sosyal imkanlar hakkında bilgi alması ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 60+ Tazelenme Üniversitesi Oryantasyon Programı Düzenlendi - Son Dakika

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