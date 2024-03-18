65 Yaş Üstü Vatandaşlar Yerel Kültür Müzesini Gezdi - Son Dakika
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Yerel

65 Yaş Üstü Vatandaşlar Yerel Kültür Müzesini Gezdi

65 Yaş Üstü Vatandaşlar Yerel Kültür Müzesini Gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.

18.03.2024 11:57  Güncelleme: 12:08
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Yerel Kültür Müzesini gezen 65 yaş üstü vatandaşlar, burada çocukluklarını hatırlayarak duygu dolu anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyon ve politika hedefleri çerçevesinde başlattığı "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağında açılan Yerel Kültür Müzesini gezdi. 65 yaş üstü çınarlar müzede çocuklarını, geçmişi hatırlayarak duygu dolu anlar yaşadı. Portakal Hafız Konağında özenle hazırlanan, içinde manav kültürüne ait keten el işleri, yemek kültürüne dair bilgi panoları ve Kocaeli'nin yerel giyim kültürünün sergilendiği Yerel Kültür Müzesi ziyaretçilere tanıtıldı.

"Çok duygulandım"

Kandıra'da ikamet eden 74 yaşındaki Münevver Uğurlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu Yerel Kültür Müzesine bugün misafir olduk. Burası bana çocukluğumu hatırlattı. Çok duygulandım, annemi babamı hatırladım. Babam Nevrez Pehlivan Kandıra'da keten işiyle uğraşıyordu, urgancıydı. Annem de Kandıra bezleri, Kandıra kilimi dokurdu. Hatta benim çeyizime de aynalı kilim vermişti burada bunları gördüm ve çok duygulandım" dedi.

"Sanki köyümde, annemin evinde olduğumu hissettim"

Rıfat Okan ise müzeye geldiğinde annesinin evindeymiş hissi yaşadığını anlatarak, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Yerel Kültür Müzesine arkadaşlarımızla geldik. Büyük bir beklentimiz yoktu ama buraya geldiğimizde çok mutlu olduk. Gerçekten burada 1960'ları 70'leri yaşamış olduk. Burada annemin kaftanını gördüm. Köyümde yapılan keten işlemeleri gördüm. Sanki köyümde, annemin evinde olduğumu hissettim" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Yerel Kültür Müzesini Gezdi - Son Dakika

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