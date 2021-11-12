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65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor - Son Dakika

65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor

12.11.2021 14:13
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Muş'un Hasköy ilçesinde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 65 yaşındaki Türkan Demir, ölen eşi ve yakınlarına Yasin-i Şerif okumak için kursa geldiğini söyledi.

Muş'un Hasköy ilçesinde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 65 yaşındaki Türkan Demir, ölen eşi ve yakınlarına Yasin-i Şerif okumak için kursa geldiğini söyledi.

Hasköy Müftülüğü tarafından kadınlar ve 4-6 yaş çocuklara yönelik açılan Kur'an-ı Kerim kursuna 100 kursiyer kayıt yaptırdı. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta 15-65 yaş arasındaki kadınlar Kur'an- Kerim öğreniyor. 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Kul Zühdü Camii ve Külliyesi'nde açılan kursa katılan kadınlar, Kur'an- Kerim'in yanında temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyor.

Kurs öğreticisi ve yöneticisi Cansu Soylu, kursta her yaş gruptan öğrenci olduğunu ve özellikle yaşlı teyzelerin kursa yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. 100 kursiyerin kayıt yaptırdığını kaydeden Soylu, "Haftanın beş günü olmak üzere kursiyerlerimize Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Bunun yanında ibadet, itikat, siyer, ahlak, tecvit gibi temel dini bilgileri de veriyoruz" dedi.

Yaş sınırının olmadığı kursta 15 yaşından 65 yaşına kadar kadınların Kur'an-ı Kerim dersi aldığın dile getirene Soylu, "Kursa aynı evden bir anne iki kızı ile birlikte katılıyor ve aynı sırada birlikte Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Yine 65 yaşında Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için gelen teyzelerimiz var. Bunun yanında buraya gelen 4-6 yaş arasındaki çocuklarımız da hem ana sınıfı eğitimi hem de dini eğitim alıyor" ifadelerini kullandı.

Ölen eşinin mezarı başında Yasin-i Şerif okumak için kursa katıldığını belirten 11 çocuk ve 75 torun sahibi Türkan Demir de, "Eşim birkaç yıl önce vefat etti. Eşime Kur'an okumak için kursa katıldım. Burada hocaların yardımı ile okumayı öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

Annesi ve ablasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için kursa kayıt yaptırdıklarını söyleyen Neşe Öztosun ise, "Ben, annem ve ablam ile birlikte aynı sırada oturup Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kurstan çok memnunuz. Burada Kur'an-ı Kerim okuyor, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatını öğreniyoruz" diye konuştu. - MUŞ

65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor
65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Türkan Demir, 15 Temmuz, Hasköy, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur'an-ı Kerim öğreniyor - Son Dakika


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